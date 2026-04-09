Exkluzív: új információkat kapott a Magyar Nemzet a szerbiai gázvezeték elleni támadásról

Robbanóanyaggal teli hátizsákokat találtak a szerb hatóságok a Török Áramlat közelében vasárnap, amelyek alapján felmerült egy előkészített szabotázsakció, egy esetleges támadás gyanúja. A Magyar Nemzetnek a Szabadkai Felső Ügyészség vizsgálata megerősítette: a megtalált eszközök alkalmasak lehettek robbanószerkezet előállítására, és az ügyben szabotázs bűncselekményének gyanúja is felmerült. A Török Áramlat kulcsszerepet játszik Magyarország földgázellátásában.

2026. 04. 09. 12:46
Orbán Viktor Kiskundorozsmán személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszát Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A Magyar Nemzet által küldött megkeresésre adott hivatalos dokumentum szerint megalapozott a gyanú, hogy a megtalált eszközökből „szakértő személy robbanószerkezetet készíthetett volna”, és az ügyben egy lehetséges támadás előkészítése, valamint szabotázs és robbanóanyaggal kapcsolatos bűncselekmény gyanúja merült fel. A hatóságok jelenleg is vizsgálják, ki helyezhette el az eszközöket.

Forrás: Szabadkai Felső Ügyészség

A Magyar Nemzetnek megküldött ügyészségi válasz arra is kitér, hogy a robbanóanyagokat tartalmazó hátizsákokat a szerb katonaság jelzése alapján találták meg a vajdasági Ilonafalu és Oromhegyes közötti területen, még április 5-én, az ügyészség utasítására végrehajtott terepkutatás során. A helyszínen Mladenka Manojlovics ügyész személyesen végzett vizsgálatot. 

A dokumentum hangsúlyozza: bár a megtalált eszközök jellege alapján felmerül a robbanószerkezet előállításának lehetősége és egy lehetséges támadás előkészítésének gyanúja, az elkövető kiléte egyelőre ismeretlen, és a lefoglalt tárgyak sem szolgáltak olyan konkrét adattal, amely egyértelműen meghatározná a nyomozás további irányát. Az ügyészség ezért előzetes eljárás keretében folytatja a vizsgálatot, és további bizonyítékok gyűjtésén dolgozik a feltételezett elkövető azonosítása érdekében.

A történtekkel kapcsolatban korábban Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: „a rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő”. Hozzátette: „személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel”.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a vezeték működése Magyarország számára kulcsfontosságú, ezért „elrendeltük a magyarországi szakasz katonai védelmét”, mivel a hazai gázellátás jelentős része ezen keresztül érkezik.

A szerb hatóságok gyors fellépésének köszönhetően sikerült meghiúsítani a támadást. A szerb elnök korábban arról tájékoztatta a magyar miniszterelnököt, hogy „ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása”.

Az ügyben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, aki hangsúlyozta: „valakik megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat gázvezetéket Szerbia területén”. Hozzátette: „az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként”.

Szijjártó Péter arra is figyelmeztetett, hogy az elmúlt időszakban több lépés is veszélyeztette Magyarország energiaellátását, és kiemelte: „nem engedjük, hogy a magyar emberekkel a mostani rezsiárak háromszorosát fizettessék meg”.

A nyomozás jelenleg is tart. A feltárt részletek alapján egyértelmű, hogy a támadás sikeres végrehajtása súlyos következményekkel járt volna mind Magyarország, mind a térség energiaellátása szempontjából.

Mint arról korábban beszámoltunk, Ukrajna többször is támadta a magyar energiabiztonságot, s az is kiderült, hogy ukránok állnak az Északi Áramlat elleni szabotázs mögött.

Borítókép: Orbán Viktor Kiskundorozsmán személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszát (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
