Orbán Viktor elrendelte a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét

A kormányfő bejelentette, már nyomoznak a szerb hatóságok a Török Áramlat ellen előkészített terrortámadás ügyében. Orbán Viktor kijelentette, a gázvezeték továbbra is zavartalanul üzemel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:38
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
– A rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. 

Hozzátette, 

személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel.

A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú

– jelentette ki Orbán Viktor. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét – fűzte hozzá. 

A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük.

Hozzátette: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz energiahordozókról. 

Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török Áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják

– emelte ki a miniszterelnök. 

Terrortámadást hiúsítottak meg

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot talált, emellett más nyomokra is bukkant.

Az incidens súlyossága miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot, a támadás sikere esetén ugyanis Magyarország és a Vajdaság gázellátása veszélybe került volna.

A szerb elnök közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy 

ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk.

Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.

Orbán Viktor rendkívüli védelmi tanácsot hívott össze vasárnap délutánra, miután telefonon beszélt a szerb elnökkel.

Most tettem le a telefont Alekszandar Vucsics szerb elnökkel. A szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. A nyomozás folyamatban van. Ma délutánra rendkívüli védelmi tanácsot hívtam össze

– írta korábban Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
