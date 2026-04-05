Orbán Viktor elrendelte a Török Áramlat vezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét

– A rendelkezésre álló információink alapján a Török Áramlat gázvezeték vajdasági szakaszán szabotázsakciót készítettek elő – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

személyi sérülés nem történt, a Török Áramlat gázvezeték pedig zavartalanul üzemel.

A kormányfő köszönetet mondott a szerb elnöknek a hatóságok munkájáért.

A szerbek a gázvezeték védelmét megerősítették, ennek a vezetéknek a működése Magyarország számára létfontosságú

– jelentette ki Orbán Viktor. A magyar gázfogyasztás 60 százalékát ezen a vezetéken keresztül szerzi be hazánk, ezért elrendelték a műtárgy magyarországi szakaszának katonai védelmét – fűzte hozzá.

A szerb hatóságok nyomoznak, a magyar hatóságok pedig folyamatos kapcsolatban vannak velük.

Hozzátette: a teljes kontinenst súlyos energiaválság fenyegeti, mindeközben az ukránok azon dolgoznak, hogy levágják Európát az orosz energiahordozókról.

Felrobbantották az Északi Áramlatot, lezárták a Magyarországra érkező gázvezetéket, idén pedig a Magyarországra érkező Barátság kőolajvezeték lezárásával olajblokád alá vettek minket, miközben a Török Áramlat gázvezetéket folyamatosan támadják

– emelte ki a miniszterelnök.

Terrortámadást hiúsítottak meg

Ahogy arról lapunk is beszámolt, terrortámadást hiúsítottak meg a magyar határnál a szerb hatóságok. Nagy romboló erejű bombát és annak működésbe hozásához szükséges gyutacsokat találtak Szerbiában a magyar határ közelében. Alekszandar Vucsics szerb elnök tájékoztatott, hogy a nyomkereső kutyák, a katonaság és a rendőrség a Török Áramlat gázvezetéktől néhány száz méterre két hátizsákot és két nagy csomag robbanóanyagot talált, emellett más nyomokra is bukkant.

Az incidens súlyossága miatt Orbán Viktor miniszterelnök azonnal összehívta a Védelmi Tanácsot, a támadás sikere esetén ugyanis Magyarország és a Vajdaság gázellátása veszélybe került volna.

A szerb elnök közölte, hogy Orbán Viktort arról is tájékoztatta, hogy

ha itt megszakadt volna a gázvezeték, Magyarországnak nem lenne gázellátása, és nekünk, a Vajdaságban sem lenne gázellátásunk.

Előzőleg utakat zártak le a szerbiai Magyarkanizsán és környékén: a rendőrség és a hadsereg egységei vasárnap a kora reggeli óráktól nagyszabású terepkutatást végeznek.