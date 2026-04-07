Hajszálnyira volt a katasztrófa

Mint ismert, vasárnap megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat vajdasági szakaszát, azonban a szabotázsakció végül meghiúsult. A szerb hatóságok a határ közelében, közvetlenül a gázvezeték mellett két táskát találtak, amelyekben összesen mintegy négy kilogramm robbanóanyag volt. Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőket. Az egyik gyanúsított egy katonai kiképzésű személy, akinek a kilétéről egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra, a szerb hatóságok szerint migráns. Annyit azonban megerősítettek a hivatalos szervek: nem szerb állampolgár, és nem kizárt, hogy szervezettebb háttér áll mögötte.

Amennyiben az elkövetők sikerrel jártak volna, az energiabiztonsági katasztrófát okozott volna Magyarországnak.

Az Ellenpont rámutatott, hogy jelenleg ugyanis kizárólag a Török Áramlaton keresztül érkezik olcsó orosz gáz hazánkba. Mivel az ukránok évekkel ezelőtt elzárták a saját területükön futó Testvériség-vezetéket, ez maradt az egyetlen gázvezeték Magyarország felé, amelyen orosz gáz érkezik.

A Török Áramlat nemcsak Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, Európa esetében is nagy jelentőséggel bír.

2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be. Csak januárban tíz százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába – írta cikkében a médiaorgánum.

Egy sikeres támadással komoly zavart tudnának előidézni Magyarországon a választás előtt, ami értelemszerűen nagy segítség lenne a magyar kormány ellenzékének.

Mint az köztudott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára élet-halál kérdés, hogy a Tisza nyerjen áprilisban. Magyar Péterék ugyanis alávetnék magukat a brüsszeli és a kijevi érdekeknek, ukránpárti politikát folytatnának.

