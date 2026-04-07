A szerb politikai szakértő szerint az ukránok szándékában állhatott a Török Áramlat felrobbantása

A nemzetközi médiában egyre többen beszélnek arról, hogy valójában Ukrajna tervezte a Török Áramlat vajdasági szakaszának felrobbantását – írja az Ellenpont.
A nemzetközi médiában egyre erősebben vetődik fel, hogy Ukrajna állhatott a Török Áramlat vajdasági szakasza elleni tervezett támadás mögött. Miroszláv Bjegovics szerb biztonságpolitikai szakértő szerint a meghiúsult akció Magyarország és Szerbia energiabiztonságát, valamint vezetőit is célba vehette. A hatóságok által talált robbanóanyag és a feltételezett elkövetők háttere szervezett, nemzetközi szálakra utal.
A lap szerint erre az álláspontra helyezkedett a neves szerb biztonságpolitikai szakértő, biztonságtudományi professzor Miroszláv Bjegovics is, aki hétfőn az Euronews szerb nyelvű kiadásában mondta el a véleményét. Az egyetemi tanárként is dolgozó Bjegovics szerint a tervezett terrortámadás Magyarország és Szerbia energiabiztonsága, közvetve pedig Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics ellen irányult.
Ez a politikai cél közvetlenül a Szerb Köztársaság és Magyarország biztonsága ellen irányul, elsősorban a hatalom képviselői, jelen esetben Orbán miniszterelnök és Vucsics elnök ellen. Akik a kivitelezők voltak a terepen, természetesen nem maguktól találták ezt ki, vagy hogy úgy mondjam, ez nem szigorúan az ő elképzelésük volt, hanem valaki áll mögöttük
– fogalmazott a biztonságpolitikai szakértő.
Bjegovics szerint teljességgel kizárt, hogy egy magányos terrorista lett volna az elkövető. Ezt bizonyítja, hogy a használni tervezett robbanóanyaghoz kizárólag a hadseregnél és a rendőrség speciális egységeinél fértek hozzá. Arról nem is beszélve, hogy az minden bizonnyal egy NATO-laktanyából vagy objektumból kerülhetett ki, hiszen az Egyesült Államok gyártotta az eszközt – közölte a médiaorgánum.
Ebben az esetben C4-es plasztik robbanóanyagot találtak, amellyel csak a hadsereg vagy a rendőrség speciális egységei rendelkeznek. Ebben az esetben magán a robbanóanyagon a gyártó ország is fel volt tüntetve: az Amerikai Egyesült Államok, ami véleményem szerint arról árulkodik, hogy ez a robbanóanyag katonai raktárból származott, mondhatni, valamilyen NATO-laktanyából vagy objektumból
– fejtette ki a szakember.
További Külföld híreink
Ezt követően a biztonságpolitikai szakértő rátért a lényegre: szerinte leginkább Volodimir Zelenszkijnek lehettek olyan tervei, hogy Magyarországot „levágják” a Török Áramlatról – írta az Ellenpont.
Mint elmondta, ezt látszik alátámasztani, hogy Kijev annak idején Moszkvát vádolta meg az Északi Áramlat felrobbantásával, miközben utóbb kiderült, hogy az ukrán titkosszolgálat követte el a terrortámadást:
A másik fél, akinek lehetnek ilyen szándékai – legalábbis Magyarország esetében –, az az ukrán szolgálat. (…) Nekik (az oroszoknak: a szerk.) keserű tapasztalataik vannak az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban, ahol még azt is rájuk akarták fogni, hogy saját magukat támadták meg. Pedig köztudott, hogy később kiderült: az ukrán biztonsági szolgálat tette.
Majd az előbbieket megerősítve kijelentette: a jelek arra utalnak, hogy Ukrajna állhatott az akció mögött.
Tehát ők folyamatosan támadják az orosz gázvezetéket. Mi csak találgathatunk, hogy ez összefüggésben állhat-e a mi vezetékünkkel. De különösen Magyarország esetében, hiszen Ukrajna leállította a Barátság kőolajvezeték szállítását Magyarország felé, és megszakították a gázszállítást Európa irányába is
– húzta alá Miroszláv Bjegovics.
Hajszálnyira volt a katasztrófa
Mint ismert, vasárnap megpróbálták felrobbantani a Török Áramlat vajdasági szakaszát, azonban a szabotázsakció végül meghiúsult. A szerb hatóságok a határ közelében, közvetlenül a gázvezeték mellett két táskát találtak, amelyekben összesen mintegy négy kilogramm robbanóanyag volt. Bár a hivatalos megerősítés még várat magára, a szerb biztonsági erőknek sikerült azonosítaniuk a feltételezett elkövetőket. Az egyik gyanúsított egy katonai kiképzésű személy, akinek a kilétéről egyelőre kevés részletet hoztak nyilvánosságra, a szerb hatóságok szerint migráns. Annyit azonban megerősítettek a hivatalos szervek: nem szerb állampolgár, és nem kizárt, hogy szervezettebb háttér áll mögötte.
Amennyiben az elkövetők sikerrel jártak volna, az energiabiztonsági katasztrófát okozott volna Magyarországnak.
Az Ellenpont rámutatott, hogy jelenleg ugyanis kizárólag a Török Áramlaton keresztül érkezik olcsó orosz gáz hazánkba. Mivel az ukránok évekkel ezelőtt elzárták a saját területükön futó Testvériség-vezetéket, ez maradt az egyetlen gázvezeték Magyarország felé, amelyen orosz gáz érkezik.
A Török Áramlat nemcsak Magyarország szempontjából kulcsfontosságú, Európa esetében is nagy jelentőséggel bír.
2026 eleje óta február közepéig az ezen az útvonalon zajló gázszállítás 7,12 százalékkal volt magasabb, mint 2025 azonos időszakában. Ez azt jelenti, hogy az év első másfél hónapjában mintegy 2,55 milliárd köbméter orosz gáz érkezett be. Csak januárban tíz százaléknál is magasabb aránnyal nőtt az orosz gáz exportja Európába – írta cikkében a médiaorgánum.
Egy sikeres támadással komoly zavart tudnának előidézni Magyarországon a választás előtt, ami értelemszerűen nagy segítség lenne a magyar kormány ellenzékének.
Mint az köztudott, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára élet-halál kérdés, hogy a Tisza nyerjen áprilisban. Magyar Péterék ugyanis alávetnék magukat a brüsszeli és a kijevi érdekeknek, ukránpárti politikát folytatnának.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!