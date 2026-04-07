„Hahó, Harcosok! Barát érkezik, jön az amerikai alelnök, J. D. Vance ” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Barát érkezik Budapestre, jön J. D. Vance
A magyar miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban arról írt, hogy J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása a magyar–amerikai egyetértést jelzi több kulcskérdésben. Orbán Viktor bejegyzésében a nap programját is ismertette.
A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: egyetértés van a két ország között több fontos kérdésben is, így az ukrajnai háború lezárásának szükségességében, a migráció megállításában, valamint a családok megvédésében a genderőrülettel szemben.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a magyar energiabiztonság megőrzésének, a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár fenntartásának alapvető feltétele, hogy az amerikai szankciók ne sújtsák a magyar energiabeszerzést. Mint írta, erről megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel.
A miniszterelnök a nap programjairól is tájékoztatott:
a tárgyalásokat követően sajtótájékoztató várható, ezt követően pedig nagygyűlést tartanak az MTK Sportparkban a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Emellett egy esti podcastbeszélgetést is kilátásba helyezett az Ultrahang műsorában.
Bejegyzését úgy zárta: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”, majd hozzátette: „Még 5 nap!”.
