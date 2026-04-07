Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Orbán Viktor: Barát érkezik Budapestre, jön J. D. Vance

A magyar miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban arról írt, hogy J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása a magyar–amerikai egyetértést jelzi több kulcskérdésben. Orbán Viktor bejegyzésében a nap programját is ismertette.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 11:32
Vance érkezése
Fotó: Polyák Attila
„Hahó, Harcosok! Barát érkezik, jön az amerikai alelnök, J. D. Vance ” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

„Barát érkezik, jön az amerikai alelnök, J. D. Vance" – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor (Fotó: AFP)

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott: egyetértés van a két ország között több fontos kérdésben is, így az ukrajnai háború lezárásának szükségességében, a migráció megállításában, valamint a családok megvédésében a genderőrülettel szemben.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a magyar energiabiztonság megőrzésének, a rezsicsökkentés és a védett üzemanyagár fenntartásának alapvető feltétele, hogy az amerikai szankciók ne sújtsák a magyar energiabeszerzést. Mint írta, erről megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel.

A miniszterelnök a nap programjairól is tájékoztatott: 

a tárgyalásokat követően sajtótájékoztató várható, ezt követően pedig nagygyűlést tartanak az MTK Sportparkban a magyar–amerikai barátság napja alkalmából. Emellett egy esti podcastbeszélgetést is kilátásba helyezett az Ultrahang műsorában.

Bejegyzését úgy zárta: „Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”, majd hozzátette: „Még 5 nap!”.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sergio Velasco
idezojelekválasztás

Magyarország maradjon magyar ország!

Sergio Velasco avatarja

Amit Nyugaton láttam, nem akarom, hogy Magyarországon is megtörténjen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
