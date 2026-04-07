Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Orbán Viktor: Az utolsó héten vagyunk, vasárnap döntés + videó

Sűrű nap vár a miniszterelnökre.

2026. 04. 07. 11:42
Erős nap vár ma Orbán Viktorra – derül ki a miniszterelnök új videójából.

– Találkozunk Szijjártó miniszter úrral, aki felkészít az amerikai alelnökkel való találkozóra, mert a mai nap erről szól. Tárgyalunk vele, aztán nekiindulunk, az MTK-sporttelepet vesszük célba. Ott tartunk egy nagygyűlést. Ma van az amerikai–magyar barátság napja – ismertette keddi programját Orbán Viktor.

A kormányfő hangsúlyozta: a mai nappal befordultak a választási kampány hajrájába.

Most már az utolsó héten vagyunk, vasárnap döntés, most nyomni kell!

– mutatott rá Orbán Viktor.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok alelnöke kétnapos hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. J. D. Vance programja során tárgyal Orbán Viktorral és közös sajtótájékoztatót is tartanak a kormányfővel, valamint részt vesz a Magyar–amerikai barátság napja címmel meghirdetett nagygyűlésen az MTK Sportparkban.

Szerdától a miniszterelnök újra nyakába veszi az országot, Sopronba, Debrecenbe és Székesfehérvárra látogat, a választás előtti napon pedig Budapesten szólal fel, a Szentháromság téren.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

