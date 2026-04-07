Orbán Viktor: Eldőlt a választási slágerverseny + videó

Megkezdődött a választás előtti utolsó hét Orbán Viktor számára: a miniszterelnök ezúttal autójából jelentkezett be munkába menet, amint éppen zenét hallgat és dalra is fakad.

A videóban a Fidesz kampánydala szól a kocsiban, Orbán Viktor pedig ráhangolódva énekel.

– Ilyen az utolsó hét – jegyezte meg vezetés közben, utalva a kampány hajrájára.

Na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot! Zúzzunk!

– köszön el videója végén, mielőtt kiszállna a kocsiból.

Mint arról lapunk beszámolt, sűrű hét vár Orbán Viktorra: Budapestre érkezik az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance, aki a sorsdöntő választás előtt személyesen tárgyal a magyar miniszterelnökkel.

Szerdától pedig országjárásának utolsó állomásai következnek: Orbán Viktor a héten négy helyszínt érint, közvetlenül a választás előtt a sorozat Budapesten zárul Sopron, Debrecen és Székesfehérvár után.

