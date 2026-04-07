Történelmi pillanat, megérkezett Magyarországra J. D. Vance

Orbán Viktor: Eldőlt a választási slágerverseny + videó

A kampány utolsó napjaiban autóból osztott meg videót Orbán Viktor, amelyben a zene kapja a főszerepet.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 9:21
Megkezdődött a választás előtti utolsó hét Orbán Viktor számára: a miniszterelnök ezúttal autójából jelentkezett be munkába menet, amint éppen zenét hallgat és dalra is fakad.

A videóban a Fidesz kampánydala szól a kocsiban, Orbán Viktor pedig ráhangolódva énekel.

– Ilyen az utolsó hét – jegyezte meg vezetés közben, utalva a kampány hajrájára.

Na gyerünk, így is el lehet kezdeni egy napot! Zúzzunk!

– köszön el videója végén, mielőtt kiszállna a kocsiból.

Mint arról lapunk beszámolt, sűrű hét vár Orbán Viktorra: Budapestre érkezik az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance, aki a sorsdöntő választás előtt személyesen tárgyal a magyar miniszterelnökkel.

Szerdától pedig országjárásának utolsó állomásai következnek: Orbán Viktor a héten négy helyszínt érint, közvetlenül a választás előtt a sorozat Budapesten zárul Sopron, Debrecen és Székesfehérvár után.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu