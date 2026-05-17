Olaszország visszatér az atomenergiához, Svájc üzemidőt hosszabbít – Európa levonta a következtetéseket

A svájci kormány támogatja az atomreaktorok bővítését

A svájci Szövetségi Tanács támogatja az atomreaktorok üzemidejének meghosszabbítását – számolt be róla a Brussels Signal. Egy csütörtökön közzétett jelentés szerint az ország gösgeni és leibstadti atomerőművei akár 80 évig is működhetnek, ami műszakilag kivitelezhető és várhatóan nyereséges is lehet.

Ez jelentős hosszabbítást jelentene a jelenleg tervezett 60 éves üzemidőhöz képest.

A tanulmány szerint a 60 éven túli működéshez szükséges beruházás üzemenként 0,7 és 1,2 milliárd svájci frank közötti összeg lehet, több évtizedre elosztva. Svájc jelenleg négy reaktort üzemeltet három telephelyen – Beznau, Gösgen és Leibstadt –, amelyek 2024-ben az ország villamosenergia-termelésének mintegy 30 százalékát adták.

Ez az arány a téli időszakban 36 százalékra emelkedett.

A jelentés egy új atomerőmű építésének lehetőségét sem zárja ki: egy 1,6 gigawattos létesítmény 2050 körül állhatna üzembe, ha a megújuló energia fejlesztése elmaradna a tervezett céloktól. Idén márciusban a svájci parlament felsőháza, az államtanács megszavazta az új atomerőművek építésére vonatkozó, régóta érvényben lévő tilalom feloldását.

Németország az atomstop árát fizeti

Németország az atomstop árát fizeti

Németország az atomerőművek ideológiai alapú bezárásának gazdasági és klímavédelmi következményeivel szembesült. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője februárban történelmi hibának nevezte Németország döntését, amellyel az ország lemondott az atomenergiáról.

2023 áprilisában az utolsó három német atomerőmű is leállt.

Fatih Birol szerint Németország két súlyos stratégiai hibát követett el. Az egyik az volt, hogy túlzott mértékben egyetlen beszállítótól, Oroszországtól tette függővé az energiaellátását, a másik pedig az atomenergiától való elhatárolódás. Véleménye szerint mindkét döntés aláásta az ország versenyképességét és az ellátás biztonságát.