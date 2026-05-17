Német politikai válság: Merz kormányát belső konfliktusok és gazdasági visszaesés gyengítik

Németországban a választók jelentős része elfordulni látszik a kormánytól és a szövetségi kancellártól, miután a beígért reformok elmaradtak és állandó konfliktusok jellemzik a koalíciós együttműködést. Miközben Friedrich Merz népszerűsége negatív rekordokat döntöget, az AfD térnyerése megállíthatatlannak tűnik, és a CDU vészforgatókönyvvel készülhet a helyzet orvoslására.

Magyar Nemzet
2026. 05. 17. 3:01
Angela Merkel and Friedrich Merz Forrás: AFP
A német gazdaság évek óta gyengélkedik

Az energiaigényes német iparban drámai a helyzet, 2022 eleje óta a vegy-, fém- és építőanyag-ipar termelése több mint 15 százalékkal zuhant, ami több tízezer munkahely megszűnéséhez vezetett. A kormány szerint az iráni konfliktus tartósan rányomja majd a bélyegét a német ipar teljesítményére, és 2026-ra már csak félszázalékos gazdasági növekedést várnak.

Az emelkedő energia- és nyersanyagárak, valamint a bizonytalanság miatt a német Szövetségi Statisztikai Hivatal tömeges elbocsátásokat és termeléscsökkenést prognosztizál. 

Elégedetlenség és a „Merkel-opció”

A német kormányzati hatékonyság alacsony, a kabinet képtelen dűlőre jutni a reformokról vagy abban, hogyan védjék meg a fogyasztókat az iráni háború hatásaitól. A német kancellár elismerte, hogy kormánya jobban is kommunikálhatna a nyilvánosság felé, valamint hogy van hova fejlődni az eredményesebb működés érdekében:

A vita a demokrácia része [...] de annak eredményekhez kell vezetnie. És lehet, hogy jelenleg egy kicsit túl sokat harcolunk és túl kevés eredményt mutatunk fel.

Jelenleg csupán a választók 13 százaléka elégedett a német kormány teljesítményével, a kancellár támogatottsága pedig 16 százalékra csökkent a teljes lakosság körében. Mindeközben az AfD népszerűsége szárnyal. A Die Zeit beszámolója szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt rekordot – 28 százalékos támogatottságot – ért el a „Sonntagstrend” felmérésében, míg a CDU/CSU csak 24 százalékon áll.

A német sajtóban felmerült Angela Merkel visszatérésének gondolata, akit a CDU-n belül sokan az utolsó esélynek tartanak a párt megmentésére és az AfD előretörésének megállítására. Érdekesség, hogy a Spiegel beszámolója szerint Merkel aktívan felszólalt a Merz-kormány védelmében a belső feszültségek kapcsán, türelemre intve a gazdasági szereplőket és a közvéleményt. Merkel neve nemzetközi szinten is előkerült, mivel a volt német kancellárra sokan esélyes közvetítőként tekintenek az EU és Oroszország közötti béketárgyaláson. Személyesen ismeri az orosz és az ukrán elnököt, és évek óta távol van a napi politikától, ami az egyik legalkalmasabb jelöltté teheti a háború lezárását célzó törekvések során.

Borítókép: Angela Merkel és Friedrich Merz (Fotó: AFP)

