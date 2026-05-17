Német politikai válság: Merz kormányát belső konfliktusok és gazdasági visszaesés gyengítik

Elégedetlenség és a „Merkel-opció”

A német kormányzati hatékonyság alacsony, a kabinet képtelen dűlőre jutni a reformokról vagy abban, hogyan védjék meg a fogyasztókat az iráni háború hatásaitól. A német kancellár elismerte, hogy kormánya jobban is kommunikálhatna a nyilvánosság felé, valamint hogy van hova fejlődni az eredményesebb működés érdekében:

A vita a demokrácia része [...] de annak eredményekhez kell vezetnie. És lehet, hogy jelenleg egy kicsit túl sokat harcolunk és túl kevés eredményt mutatunk fel.

Jelenleg csupán a választók 13 százaléka elégedett a német kormány teljesítményével, a kancellár támogatottsága pedig 16 százalékra csökkent a teljes lakosság körében. Mindeközben az AfD népszerűsége szárnyal. A Die Zeit beszámolója szerint az Alternatíva Németországért (AfD) párt rekordot – 28 százalékos támogatottságot – ért el a „Sonntagstrend” felmérésében, míg a CDU/CSU csak 24 százalékon áll.