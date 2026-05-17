Továbbra is csak akkor válaszolnak kérdésekre a tiszások, ha úgy tartja kedvük

Magyar Péter szombaton a sajtó kíséretében körbejárta a karmelita kolostort, és többször is rácsodálkozott az épületre. Lapunk ezért kérdéseket küldött a Tisza Pártnak azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miniszterelnökké választása előtt hányszor járt a karmelitában. Megkérdeztük azt is, hogy akkor zavarta-e őt a luxus és fényűzés, ahogyan azt a videóban többször is emlegeti, illetve hogy ezt szóvá tette-e akkor. Választ erre sem kaptunk, pedig Magyar Péter híres arról, hogy Facebook-posztok alatt percekkel a megjelenésük után már kommentel is.

Kampányban így, győzelem után úgy

Mint ismert, a kampány és az országjárásai során Magyar Péter – akkor még a Tisza Párt elnökeként – számtalanszor tett hitet amellett, hogy kormányra kerülése után minden sajtóorgánumot egyenlő bánásmód fog megilletni, illetve mindenki választ fog kapni a kérdéseire. Amióta azonban hivatalba lépett az új kormány, úgy tűnik, ez az ígéret is a süllyesztőbe került.

A Tisza Párt elnöke a kampány során többször is arról beszélt, a választások után szabad utat enged a sajtónak. Egy felvételen például Magyar Péter azt mondta:

Szeretném biztosítani a sajtót és a civileket, hogy a Tisza mellettük áll.

Az újdonsült miniszterelnök az őt nem támogató média elhallgattatásával nem változtatott az eredeti stílusán. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni a Mandiner riportere, Móna Márk, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.