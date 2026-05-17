tisza párthír tvsajtókormányMagyar Péter

Továbbra is csak akkor válaszolnak kérdésekre a tiszások, ha úgy tartja kedvük

Különleges, baráti sajtónak kell ahhoz lenni, hogy valaki válaszokat kapjon a Tisza-kormánytól vagy Magyar Pétertől.

Gábor Márton
2026. 05. 17. 5:49
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Magyar Péter szombaton a sajtó kíséretében körbejárta a karmelita kolostort, és többször is rácsodálkozott az épületre. Lapunk ezért kérdéseket küldött a Tisza Pártnak azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miniszterelnökké választása előtt hányszor járt a karmelitában. Megkérdeztük azt is, hogy akkor zavarta-e őt a luxus és fényűzés, ahogyan azt a videóban többször is emlegeti, illetve hogy ezt szóvá tette-e akkor. Választ erre sem kaptunk, pedig Magyar Péter híres arról, hogy Facebook-posztok alatt percekkel a megjelenésük után már kommentel is.

Kampányban így, győzelem után úgy

Mint ismert, a kampány és az országjárásai során Magyar Péter – akkor még a Tisza Párt elnökeként – számtalanszor tett hitet amellett, hogy kormányra kerülése után minden sajtóorgánumot egyenlő bánásmód fog megilletni, illetve mindenki választ fog kapni a kérdéseire. Amióta azonban hivatalba lépett az új kormány, úgy tűnik, ez az ígéret is a süllyesztőbe került.

A Tisza Párt elnöke a kampány során többször is arról beszélt, a választások után szabad utat enged a sajtónak. Egy felvételen például Magyar Péter azt mondta: 

Szeretném biztosítani a sajtót és a civileket, hogy a Tisza mellettük áll.

Az újdonsült miniszterelnök az őt nem támogató média elhallgattatásával nem változtatott az eredeti stílusán. Amint arról már korábban is beszámoltunk, Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni a Mandiner riportere, Móna Márk, ám a korábbi vezérkari főnök válaszadás helyett többször is meglökte az újságírót. Az ügyben azóta nyomozás is indult.

Magyar Péter a Dunába lökné az újságírókat

Amióta Magyar Péter megjelent a politikai porondon, több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényeiről tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke tavaly márciusban, országjárásának kiskőrösi állomásán oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadról, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele.

Egy másik helyszínen is ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök egy zalaegerszegi fórumán a megafonos Nyerges Csengét propagandistázta le, azt üvöltve a mikrofonba, hogy a hölgy ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát!

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Az is emlékezetes, hogy Magyar Péter kivonult az ATV stúdiójából, amikor kemény kérdéseket kapott.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza-kormány első, kihelyezett ülése közben tartott sajtótájékoztatón az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
