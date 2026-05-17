A Barcelona lekörözné a Liverpoolt, és inkább a Fradit másolná

Vasárnap rendezik a spanyol labdarúgó-bajnokság 37. fordulójának mind a tíz mérkőzését. Az élmezőnyben a lényegi kérdések már eldőltek, az alsóházban viszont a kiesés elkerüléséért még komoly harc zajlik. A bajnoki címét megvédő Barcelona a Betis elleni találkozón azért küzd, hogy a La Liga-idényben megőrizze a hazai veretlenségét, sőt százszázalékos mérlegét, amire eddig elvétve volt példa.

Wiszt Péter
2026. 05. 17. 6:05
A Barcelona decemberben nyolcgólos mérkőzésen győzött a Betis ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Luis Contreras
Ha a Betis ellen is győzni tud a katalán csapat, akkor a tökéletes hazai mutatóval, olyat ér el, mint 1960 óta egyszer sem. 

Legutóbb ugyanis 66 évvel ezelőtt fordult elő, hogy az összes La Liga-találkozóját megnyerje pályaválasztóként. 

Akkor ezt egymás után második évben érte el, előtte pedig még két alkalommal volt ilyenre példa. A mostani tehát az ötödik idény lenne a klub történetében százszázalékos hazai mérleggel, és a spanyol bajnokság történetében ezt leszámítva csupán összesen hatszor történt ez meg:

  • Barcelona (1948–49, 1952–53, 1958–59, 1959–60)
  • Real Madrid (1959–60, 1962–63, 1985–86)
  • Athletic Bilbao (1933–34, 1935–36)
  • Sevilla (1956–57)

Kiknek volt még hibátlan hazai mérlege?

Azt gondolhatnánk, hogy ha Spanyolországban tízszer történt meg hasonló (még ha a legutóbbi negyven éve is volt), akkor a többi topligában is szép számmal találunk olyan csapatot, amely makulátlan hazai mutatóval zárta az idényt. Ehhez képest az angol Premier League és a német Bundesliga történetében még sosem fordult elő ilyen, és az olasz Serie A-ban is csak egyszer: a Juventus a 2013–14-as kiírást úgy nyerte meg, hogy mind a 19 hazai összecsapásán győzött. A mostani Barcelona lehet a második topligás csapat, amely az összes mérkőzését megnyerve 57 (maximális) ponttal zárná a hazai tabellát, hiszen a nyolcvanas években még nem húszcsapatos volt a La Liga.

A Juventus domináns teljesítménnyel lett olasz bajnok 2014-ben (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A Juventus a 2016–17-es évadban is közel járt a bravúr megismétléséhez, de akkor egy döntetlen becsúszott 18 siker mellé Torinóban. Így járt a Liverpool is a 2019–20-as PL-ben, amikor 18-1-0-s mérleggel zárta a hazai mérkőzéseit – Angliában ez máig az utolsó alkalom, amikor egy csapat majdnem makulátlan lett odahaza. Németországban legutóbb a Wolfsburg járt közel a tökéletes hazai mutatóhoz, 2009-ben a Volkswagen Arénában elért 16 győzelemnek és egy döntetlennek köszönhetően lettek bajnokok a Farkasok. A Barcelona pedig az elmúlt negyed évszázadban a spanyol bajnokság 2009–10-es és a 2012–13-as kiírásában végzett úgy (18-1-0), ahogyan most egy Betis elleni döntetlennel tenné.

Ha Európa egyéb tájain vizsgáljuk az élvonalbeli bajnokságokat, ott sem gyakori a hazai veretlenség, még kevésbé a hibátlan mérleg. Ami az idegenbeli találkozókkal együtt a teljes idényt illeti, mindössze két csapat volt képes az utóbbira: a skót Rangers (1898–99) 18, míg a magyar Ferencváros (1931–32) 22 fordulós bajnokságot zárt százszázalékosan, vagyis értelemszerűen hazai pályán sem veszített pontot. (Mellettük a Dresdner (1941–42) is idevehető, ám az a csapat a német bajnoki címhez vezető úton elért 23 győzelem közül az első 18-at nem országos, hanem regionális szinten érte el.)

A bajnokságban produkált hibátlan hazai mutató olyannyira ritka, hogy a Juventus 2014-es bravúrja óta egyetlen élvonalbeli csapat sem érte ezt el Európában. 

A Barcelona ennek a sorozatnak a megtörésére készül vasárnap este.

La Liga, 37. forduló, vasárnap:

  • Athletic Bilbao–Celta Vigo 19.00
  • Atlético Madrid–Girona 19.00
  • Elche–Getafe 19.00
  • Levante–Real Mallorca 19.00
  • Osasuna–Espanyol 19.00
  • Real Oviedo–Alavés 19.00
  • Rayo Vallecano–Villarreal 19.00
  • Real Sociedad–Valencia 19.00
  • Sevilla–Real Madrid 19.00
  • FC Barcelona–Real Betis 21.15

A Barcelona legutóbbi hazai mérkőzése:

 

