A Barcelona lekörözné a Liverpoolt, és inkább a Fradit másolná

Ha a Betis ellen is győzni tud a katalán csapat, akkor a tökéletes hazai mutatóval, olyat ér el, mint 1960 óta egyszer sem.
Legutóbb ugyanis 66 évvel ezelőtt fordult elő, hogy az összes La Liga-találkozóját megnyerje pályaválasztóként.
Akkor ezt egymás után második évben érte el, előtte pedig még két alkalommal volt ilyenre példa. A mostani tehát az ötödik idény lenne a klub történetében százszázalékos hazai mérleggel, és a spanyol bajnokság történetében ezt leszámítva csupán összesen hatszor történt ez meg:
- Barcelona (1948–49, 1952–53, 1958–59, 1959–60)
- Real Madrid (1959–60, 1962–63, 1985–86)
- Athletic Bilbao (1933–34, 1935–36)
- Sevilla (1956–57)
Kiknek volt még hibátlan hazai mérlege?
Azt gondolhatnánk, hogy ha Spanyolországban tízszer történt meg hasonló (még ha a legutóbbi negyven éve is volt), akkor a többi topligában is szép számmal találunk olyan csapatot, amely makulátlan hazai mutatóval zárta az idényt. Ehhez képest az angol Premier League és a német Bundesliga történetében még sosem fordult elő ilyen, és az olasz Serie A-ban is csak egyszer: a Juventus a 2013–14-as kiírást úgy nyerte meg, hogy mind a 19 hazai összecsapásán győzött. A mostani Barcelona lehet a második topligás csapat, amely az összes mérkőzését megnyerve 57 (maximális) ponttal zárná a hazai tabellát, hiszen a nyolcvanas években még nem húszcsapatos volt a La Liga.
A Juventus a 2016–17-es évadban is közel járt a bravúr megismétléséhez, de akkor egy döntetlen becsúszott 18 siker mellé Torinóban. Így járt a Liverpool is a 2019–20-as PL-ben, amikor 18-1-0-s mérleggel zárta a hazai mérkőzéseit – Angliában ez máig az utolsó alkalom, amikor egy csapat majdnem makulátlan lett odahaza. Németországban legutóbb a Wolfsburg járt közel a tökéletes hazai mutatóhoz, 2009-ben a Volkswagen Arénában elért 16 győzelemnek és egy döntetlennek köszönhetően lettek bajnokok a Farkasok. A Barcelona pedig az elmúlt negyed évszázadban a spanyol bajnokság 2009–10-es és a 2012–13-as kiírásában végzett úgy (18-1-0), ahogyan most egy Betis elleni döntetlennel tenné.
