A Barcelona lekörözné a Liverpoolt, és inkább a Fradit másolná

Ha a Betis ellen is győzni tud a katalán csapat, akkor a tökéletes hazai mutatóval, olyat ér el, mint 1960 óta egyszer sem.

Legutóbb ugyanis 66 évvel ezelőtt fordult elő, hogy az összes La Liga-találkozóját megnyerje pályaválasztóként.

Akkor ezt egymás után második évben érte el, előtte pedig még két alkalommal volt ilyenre példa. A mostani tehát az ötödik idény lenne a klub történetében százszázalékos hazai mérleggel, és a spanyol bajnokság történetében ezt leszámítva csupán összesen hatszor történt ez meg:

Barcelona (1948–49, 1952–53, 1958–59, 1959–60)

Real Madrid (1959–60, 1962–63, 1985–86)

Athletic Bilbao (1933–34, 1935–36)

Sevilla (1956–57)

Kiknek volt még hibátlan hazai mérlege?

Azt gondolhatnánk, hogy ha Spanyolországban tízszer történt meg hasonló (még ha a legutóbbi negyven éve is volt), akkor a többi topligában is szép számmal találunk olyan csapatot, amely makulátlan hazai mutatóval zárta az idényt. Ehhez képest az angol Premier League és a német Bundesliga történetében még sosem fordult elő ilyen, és az olasz Serie A-ban is csak egyszer: a Juventus a 2013–14-as kiírást úgy nyerte meg, hogy mind a 19 hazai összecsapásán győzött. A mostani Barcelona lehet a második topligás csapat, amely az összes mérkőzését megnyerve 57 (maximális) ponttal zárná a hazai tabellát, hiszen a nyolcvanas években még nem húszcsapatos volt a La Liga.

A Juventus domináns teljesítménnyel lett olasz bajnok 2014-ben (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A Juventus a 2016–17-es évadban is közel járt a bravúr megismétléséhez, de akkor egy döntetlen becsúszott 18 siker mellé Torinóban. Így járt a Liverpool is a 2019–20-as PL-ben, amikor 18-1-0-s mérleggel zárta a hazai mérkőzéseit – Angliában ez máig az utolsó alkalom, amikor egy csapat majdnem makulátlan lett odahaza. Németországban legutóbb a Wolfsburg járt közel a tökéletes hazai mutatóhoz, 2009-ben a Volkswagen Arénában elért 16 győzelemnek és egy döntetlennek köszönhetően lettek bajnokok a Farkasok. A Barcelona pedig az elmúlt negyed évszázadban a spanyol bajnokság 2009–10-es és a 2012–13-as kiírásában végzett úgy (18-1-0), ahogyan most egy Betis elleni döntetlennel tenné.