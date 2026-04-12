Rászálltak a tiszások Skrabski Fruzsinára

„Édes, kedves ellenzéki kommentelőim! Többen írjátok, hogy holnaptól nekem is végem, meg kereshetek rendes munkát” – írja közösségi oldalán Skrabski Fruzsina.

A filmrendező nem ért egyet azokkal a hozzászólókkal, akik szerint holnap neki vége lesz, még akkor sem, ha Magyar Péter börtönbe küldené a véleményéért. Szerinte

a továbbiakban is nyugodtan írogathat majd, hiszen önszorgalomból, ingyen csinálja.

„Aki nem akarja látni, amit írok, nyugodtan rákattinthat a tiltás gombra a nevem mellett, és akkor nem látja” – üzente a rosszindulatú kommentelőknek az újságíró.