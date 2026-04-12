Óriási leleplezés, mutatjuk a Medián valódi számait! + videó

– Hann Endre nagyon ki fog akadni, megint eljutottak hozzám a Medián valódi számai – ismertette Deák Dániel új videójában. A XXI. Század Intézet vezető elemzője azt mondta: a Medián legfrissebb, áprilisi nyers számai vannak nála, amelyek egyáltalán nem azok a számok, amelyeket a nyilvánosságban publikáltak és amelyre a baloldal felhúzta a megtévesztő mozgósító kampányát. Valóban magas részvételi arányt mértek, de itt van a kérdés, ami igazán releváns: és ha mégis elmenne szavazni, akkor melyik párt listájára szavazna? A válaszokból egészen más kép rajzolódik ki, mint ami nyilvánosan megjelent.

– Az 1047 válaszadóból 463, azaz 44,2 százalék a Fideszre szavazna, míg 438, azaz 41,8 százalék a Tisza Pártra. Tehát Hann Endre valódi számai még magas részvétel mellett is fideszes többséget mutattak. Persze ma van a választás napja, és nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást, ezért aki még nem tette, menjen el – hangsúlyozta Deák Dániel.