Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Mandiner Mesterterv – A mozgósítás dönti el a választást + videó

Az egyéni választókerületek eredménye dönti el, ki alakíthat kormányt Magyarországon.

2026. 04. 10. 20:59
Az egyéni választókerületek eredménye dönti el, ki alakíthat kormányt Magyarországon – hangzott el a Mandiner Mesterterv című elemzőműsorában. Mikor várható végleges eredmény? Lesznek -e billegő körzetek? Milyen befolyásolások történtek az államrend ellen? Minderről Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője kérdezte Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Vasárnap az okoskodásnak, elemzésnek vége, a lélek, az ész és a szándék dönti el a választás eredményét, azaz a magyar választók

– fogalmazta meg a két politikai elemző az adásban. Azt is elmondták, hogy vasárnap véleményük szerint még nem lesz katarzis, mivel a végleges eredményt csak néhány nap múlva tudják kihirdetni, mire a külföldi szavazatok is beérkeznek. Elhangzott az is: minden a mozgósításon múlik, azaz ki tudja a szimpatizánsait jobban ösztönözni arra, hogy menjenek el szavazni. Beszéltek arról is, hogy lesz több olyan billegő körzet, ahol vasárnap még nem lesz eredmény, azaz maratonra készülhetünk.

Áttértek a destabilizációs kísérletekre, amelyekkel külföldi titkosszolgálatok meg akarták zavarni a magyar államrendet. Persze felmerült az a kérdés is, miért jönnek elő naponta kiugrott emberek, katonák, rendőrök, akik egyébként törvényt szegnek azzal, hogy megszólalnak. Ez vajon a csalás előkészítésére utaló magatartás vagy személyes karriervágy áll mögötte? Ezt is hosszan fejtegették a műsorban.

G. Fodor Gábor itt jegyezte meg, 

miközben az államot akarják szétverni, hülyének néznek mindenkit, minden nap egy újabb mesével etetik az embereket és letagadnak mindent.

A balliberális sajtó és az ellenzéki megmondóemberek J. D. Vance magyarországi látogatásából is egy félmondattal tolták végig a sztorit, arra utalva, hogy bármilyen kormány lesz, az Amerikai Egyesült Államok segít, holott a teljes mondat másként szólt.

Természetesen szó esett a Medián és Hann Endre friss méréséről, ahol két hét alatt úgy változtak a részvételi adatok, hogy a 90 százalékos részvételből már csak 75 százalék lett, cserébe 141 mandátumot jósol a Tisza Pártnak.

Ez a kampány a hangfelvételek kampánya – fogalmazta meg G. Fodor Gábor annak kapcsán, hogy 

ismét kijött egy újabb lehallgatott hanganyag, amelyen Magyar Péter bevallja, nagy háború lesz, holott eddig ezt tagadták.

Mint fogalmaztak az elemzők, azért nem mondta el, mert csak egy célja van, hogy elfoglalja a miniszterelnöki bársonyszéket, más programja nincs is, ezért tagad le mindent.

Hogy mi várhat még vasárnapig? Erre is választ kapnak a Mandiner Mesterterv című podcastműsorából.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

