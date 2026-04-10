Mandiner Mesterterv – A mozgósítás dönti el a választást + videó

Az egyéni választókerületek eredménye dönti el, ki alakíthat kormányt Magyarországon – hangzott el a Mandiner Mesterterv című elemzőműsorában. Mikor várható végleges eredmény? Lesznek -e billegő körzetek? Milyen befolyásolások történtek az államrend ellen? Minderről Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője kérdezte Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét és G. Fodor Gábort, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatóját.

Vasárnap az okoskodásnak, elemzésnek vége, a lélek, az ész és a szándék dönti el a választás eredményét, azaz a magyar választók

– fogalmazta meg a két politikai elemző az adásban. Azt is elmondták, hogy vasárnap véleményük szerint még nem lesz katarzis, mivel a végleges eredményt csak néhány nap múlva tudják kihirdetni, mire a külföldi szavazatok is beérkeznek. Elhangzott az is: minden a mozgósításon múlik, azaz ki tudja a szimpatizánsait jobban ösztönözni arra, hogy menjenek el szavazni. Beszéltek arról is, hogy lesz több olyan billegő körzet, ahol vasárnap még nem lesz eredmény, azaz maratonra készülhetünk.

Áttértek a destabilizációs kísérletekre, amelyekkel külföldi titkosszolgálatok meg akarták zavarni a magyar államrendet. Persze felmerült az a kérdés is, miért jönnek elő naponta kiugrott emberek, katonák, rendőrök, akik egyébként törvényt szegnek azzal, hogy megszólalnak. Ez vajon a csalás előkészítésére utaló magatartás vagy személyes karriervágy áll mögötte? Ezt is hosszan fejtegették a műsorban.

G. Fodor Gábor itt jegyezte meg,

miközben az államot akarják szétverni, hülyének néznek mindenkit, minden nap egy újabb mesével etetik az embereket és letagadnak mindent.

A balliberális sajtó és az ellenzéki megmondóemberek J. D. Vance magyarországi látogatásából is egy félmondattal tolták végig a sztorit, arra utalva, hogy bármilyen kormány lesz, az Amerikai Egyesült Államok segít, holott a teljes mondat másként szólt.

Természetesen szó esett a Medián és Hann Endre friss méréséről, ahol két hét alatt úgy változtak a részvételi adatok, hogy a 90 százalékos részvételből már csak 75 százalék lett, cserébe 141 mandátumot jósol a Tisza Pártnak.