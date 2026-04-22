Újabb bűncselekmény miatt körözik a magyar szervezett bűnözés egyik legismertebb alakját

Április 16-án csalás miatt is elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék a magyar maffiafőnökként is emlegetett Radnai László ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. Radnairól tavaly februárban írtuk meg, hogy nemzetközi körözést adtak ki ellene, miután nem kezdte meg a rá befolyással üzérkedés miatt kiszabott jogerős ítéletének letöltését. Radnainak tavaly január közepén kellett volna bevonulnia a rácsok mögé, ugyanis három év szabadságvesztésre ítélték. Most egy csalási ügyében kezdték körözni, egyelőre csak belföldön, de várhatóan napokon belül kiadják ellene az európai- és nemzetközi elfogatóparancsot, ugyanis a hírek szerint külföldön bujkál.

A kecskeméti maffiaperben tizenkét évre ítélt, a hírhedt Conti Car autókereskedés egykori tulajdonosáról tudni kell, hogy a kilencvenes évek magyar szervezett bűnözésének ismert alakja, aki 2012 júliusában büntetés-félbeszakítással szabadult a szegedi Csillag börtönből.

Az akkori hírek szerint egészségügyi okokból. Szabadulását megelőzően azonban kipakolt a rettegett Portik Tamásról és beszámolt a kilencvenes évek leszámolás-sorozatáról, Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán lelövéséről, a Radics-család kivégzéséről, valamint a Fenyő-gyilkosságról és az Aranykéz utcai robbantásról.

Később az összes Portik-perben megjelent és tanúskodott is. Igaz, a Prisztás-ügy és az Aranykéz utcai robbantás perében a döntést hozó bíróság a bizonyítékok értékelése során nem vette figyelembe Radnai vallomását. Ettől függetlenül Radnainak nagy szerepe volt abban, hogy megindulhasson a kilencvenes évek megoldatlan merényletsorozatainak újraértékelése és felderítése.