portik tamásfővárosi törvényszékelfogatóparancs

Újabb bűncselekmény miatt körözik a magyar szervezett bűnözés egyik legismertebb alakját

Néhány nappal ezelőtt újabb bűncselekmény miatt adtak ki elfogatóparancsot a magyar keresztapaként is emlegetett Radnai László ellen. A férfit ezúttal egy csalási ügye miatt körözik. Radnainak sokat köszönhetnek a hatóságok, hiszen ő volt az első fajsúlyos szereplője a magyar szervezett bűnözésnek, aki vallomást tett a kilencvenes években elkövetett leszámolásokról, így neki is volt köze ahhoz, hogy elfogták Portik Tamást.

Pámer Dávid
2026. 04. 22. 17:38
Április 16-án csalás miatt is elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék a magyar maffiafőnökként is emlegetett Radnai László ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. Radnairól tavaly februárban írtuk meg, hogy nemzetközi körözést adtak ki ellene, miután nem kezdte meg a rá befolyással üzérkedés miatt kiszabott jogerős ítéletének letöltését. Radnainak tavaly január közepén kellett volna bevonulnia a rácsok mögé, ugyanis három év szabadságvesztésre ítélték. Most egy csalási ügyében kezdték körözni, egyelőre csak belföldön, de várhatóan napokon belül kiadják ellene az európai- és nemzetközi elfogatóparancsot, ugyanis a hírek szerint külföldön bujkál.

A kecskeméti maffiaperben tizenkét évre ítélt, a hírhedt Conti Car autókereskedés egykori tulajdonosáról tudni kell, hogy a kilencvenes évek magyar szervezett bűnözésének ismert alakja, aki 2012 júliusában büntetés-félbeszakítással szabadult a szegedi Csillag börtönből.

Az akkori hírek szerint egészségügyi okokból. Szabadulását megelőzően azonban kipakolt a rettegett Portik Tamásról és beszámolt a kilencvenes évek leszámolás-sorozatáról, Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán lelövéséről, a Radics-család kivégzéséről, valamint a Fenyő-gyilkosságról és az Aranykéz utcai robbantásról.

Később az összes Portik-perben megjelent és tanúskodott is. Igaz, a Prisztás-ügy és az Aranykéz utcai robbantás perében a döntést hozó bíróság a bizonyítékok értékelése során nem vette figyelembe Radnai vallomását. Ettől függetlenül Radnainak nagy szerepe volt abban, hogy megindulhasson a kilencvenes évek megoldatlan merényletsorozatainak újraértékelése és felderítése.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

