Újabb sztár mondta el, miért fog a Fideszre szavazni

– A jövőnkről választunk, és nem babra megy a játék – jelentette ki Hajdú Péter.

Hozzátette: a kampányban döbbenetes indulatok robbantak ki, és elképesztőnek nevezte az online térben terjedő erőszakos megnyilvánulásokat.

A valóság teljesen más, kérlek, gondoljátok át, hogy mi történt 2010 óta. Kérlek, gondoljátok át, hogy 2010-ben, és az azt követő években milyen fantasztikus dolgokat vitt véghez ez az ország Orbán Viktor vezetésével

– mutatott rá a televíziós műsorvezető, majd emlékeztetett: 2010 óta visszafizettük az IMF-hitelt, 2015-ben megakadályoztuk az illegális migrációt, és négy éve sikeresen védjük meg hazánkat attól, hogy belesodródjon az orosz–ukrán háborúba.

Hajdú Péter az elmúlt időszakban többször is készített interjút a miniszterelnökkel. Legutóbb április másodikán, Orbán Viktor felcsúti házában készült egy interjú, amelyben Hajdú Péter Simicska Lajosról, a volt jegybankelnök körül kialakult botrányról, és az elmúlt 30 év fontosabb közéleti eseményeiről kérdezte a kormányfőt.