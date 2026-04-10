Az Edda énekese is Orbán Viktorra szavaz, elmondta miért

A Kossuth-díjas Pataky Attila szerint most arról kell döntenie az országnak, hogy milyen jövőt szeretne.

2026. 04. 10. 13:40
Pataky Attila számára nem volt kérdés, hogy részt vesz a Békemeneten (Fotó: Hatlaczki Balázs)
– Kilenc országban már hadkötelesség van a férfiak, háromban a nők számára is. Én nem adom az unokáimat meghalni, ezért én a Fideszre és Orbán Viktorra szavazok – fogalmazott videóüzenetében Pataky Attila, az Edda énekese.

A Kossuth-díjas Pataky Attila többször is érzelmes szavakkal és határozott kiállással buzdította a kormánypárti szimpatizánsokat az április 12-i választások előtti hajrában. Az Edda legendás frontembere a békére vágyó tömeg élén vonult a 2026-os Békemeneten.

Pataky Attila a tömegben menetelve akkor arról beszélt, miért tartja fontosnak, hogy ott legyen az eseményen.

52 éve terepen vagyok, 52 éve teszem a dolgom. Szeretetet viszek és szeretetet kapok

 – mondta a rockzenész, aki szerint a magyar nyelv a világ egyik legkifejezőbb nyelve.

Pataky Attila úgy fogalmazott: szerinte most arról kell döntenie az országnak, hogy milyen jövőt szeretne. 

A szeretet etet, a gyűlölet meg ölet. Most azt kell eldönteni, hogy szeretetországot építünk vagy gyűlöletországot

 – mondta.

Az Edda frontembere hangsúlyozta: 52 éve a szeretet oldalán áll.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

