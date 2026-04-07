Szekeres Pál: Az Orbán Viktor vezette kormány kiáll a nemzetért, a családért + videó

Szekeres Pál olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok magyar tőr- és kardvívó április 12-én az országgyűlési választáson Orbán Viktort és a Fidesz támogatja támogatja.

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tiszteletbeli elnöke kiemelte: a Fidesz–KDNP nemzet-, család-, szociálpolitikája és a vállalkozásfejlesztése mindenkinek jó, nemcsak azoknak, akik a nemzeti kormányt támogatják.

Az Orbán Viktor vezette kormány kiáll a nemzetért, a családért

– indokolta meg választását Szekeres Pál.

A három legfontosabb dolog, a család, a nemzet és a haza. Ezért én a Fidesz–KDNP-re szavazok, arra, hogy Orbán Viktor vigye tovább

– fogalmazott, és arra kért mindenkit, hogy a sorsdöntő választáson a nemzeti kormányra és Orbán Viktor miniszterelnökre adja vosksát.

