Rendkívüli

Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
alapjogokért központdornfeld lászlóVálasztás 2026

Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban

A mostani helyzet a 2018-as választást idézi, amely szintén igen magas részvételt produkált, és a baloldal már előre úgy keretezett, hogy a magas részvétel az ő győzelmüket jelenti – mondta lapunknak az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Dornfeld László kiemelte: a mostani adatokból kirajzolódó egyik legfontosabb tendencia, hogy a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 16:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A mostani helyzet a 2018-as választást idézi, amely szintén igen magas részvételt produkált, és a baloldal már előre úgy keretezett, hogy a magas részvétel az ő győzelmüket jelenti majd – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a vasárnapi voksolás eddigi adatait értékelve.

Forrás: M1

Az elemző úgy látja, a mostani adatokból kirajzolódó egyik legfontosabb tendencia, hogy a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban.

 

Kinek kedvezhetnek a mostani adatok valójában?

A legnagyobb növekedés a falvakban látható, amelyeket szorosan követnek a kisvárosok, miközben a nagyvárosokban és a fővárosban mérsékeltebb a választói aktivitás növekedése. Értékelése szerint

ez a jobboldal számára kedvező erőviszonyokat vetíthet előre.

Hozzátette: Budapesten is többen vannak, mint eddig, de ezt sem írná egyértelműen a Tisza Párt oldalára. Az elemző kitért arra is, hogy a Tisza Párt támogatói köre szerinte már hosszabb ideje ismert, és az elmúlt időszakban nem tudtak érdemben új választókat megszólítani.

Ezzel szemben úgy véli, hogy a párthoz köthető, az utóbbi napokban megjelent agresszív megnyilvánulások, köztük a Hősök terén készült botrányos felvételek és dalszövegek sokakban erősíthették meg a részvételi hajlandóságot, és a Fidesz–KDNP támogatására ösztönözhették őket.

A részvételi adatok kapcsán Dornfeld László

történelmi léptékű mozgósításról beszélt.

Mint mondta, az eddigi számok alapján nem kizárt, hogy a részvétel akár a 75 százalékot is elérje, ami kiemelkedőnek számítana. Hozzátette: 2010 óta nem volt példa ilyen erős délelőtti adatokra.

Az elemző szerint a mostani magas aktivitás elsősorban azok körében erősödhetett, akik korábban kevésbé voltak politikailag aktívak, de támogatják azt a fajta biztonságos és kiszámítható életet, amit a nemzeti kormány az elmúlt tizenhat évben lehetővé tett számukra.

Borítókép: Tóth József juhász, örökös pásztor érkezik szavazni (Fotó: MTI/Derencsényi István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu