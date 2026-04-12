Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban

– A mostani helyzet a 2018-as választást idézi, amely szintén igen magas részvételt produkált, és a baloldal már előre úgy keretezett, hogy a magas részvétel az ő győzelmüket jelenti majd – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a vasárnapi voksolás eddigi adatait értékelve.

Az elemző úgy látja, a mostani adatokból kirajzolódó egyik legfontosabb tendencia, hogy a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban.

Kinek kedvezhetnek a mostani adatok valójában?

A legnagyobb növekedés a falvakban látható, amelyeket szorosan követnek a kisvárosok, miközben a nagyvárosokban és a fővárosban mérsékeltebb a választói aktivitás növekedése. Értékelése szerint

ez a jobboldal számára kedvező erőviszonyokat vetíthet előre.

Hozzátette: Budapesten is többen vannak, mint eddig, de ezt sem írná egyértelműen a Tisza Párt oldalára. Az elemző kitért arra is, hogy a Tisza Párt támogatói köre szerinte már hosszabb ideje ismert, és az elmúlt időszakban nem tudtak érdemben új választókat megszólítani.

Ezzel szemben úgy véli, hogy a párthoz köthető, az utóbbi napokban megjelent agresszív megnyilvánulások, köztük a Hősök terén készült botrányos felvételek és dalszövegek sokakban erősíthették meg a részvételi hajlandóságot, és a Fidesz–KDNP támogatására ösztönözhették őket.

A részvételi adatok kapcsán Dornfeld László

történelmi léptékű mozgósításról beszélt.

Mint mondta, az eddigi számok alapján nem kizárt, hogy a részvétel akár a 75 százalékot is elérje, ami kiemelkedőnek számítana. Hozzátette: 2010 óta nem volt példa ilyen erős délelőtti adatokra.

Az elemző szerint a mostani magas aktivitás elsősorban azok körében erősödhetett, akik korábban kevésbé voltak politikailag aktívak, de támogatják azt a fajta biztonságos és kiszámítható életet, amit a nemzeti kormány az elmúlt tizenhat évben lehetővé tett számukra.