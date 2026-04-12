Megdőlt a történelmi rekord, már több mint 74 százalék ment el szavazni 17 óráig

A 17 órás részvételi adat 74,23 százalék, ami több mint 5,5 millió leadott voksot jelent. Ezzel folytatódik a rekordok döntése, hiszen idén 17 óráig többen mentek el szavazni, mint az elmúlt kilenc parlamenti választás bármelyikén egész nap összesen. És hátravan még két óra.

A voksolás napján 17 óráig 74,23 százalék volt a részvétel,

míg négy éve, 2022-ben a választásra jogosultak 62,92 százaléka adta le a szavazatát, 2018-ban 63,21 százalék. A korábbi választásokon 17:30-as adatokat tett közzé a választási iroda, ez 2014-ben 56,77 százalék, 2010-ben az első fordulóban 59, 28, a másodikban 41,89 százalék volt.

