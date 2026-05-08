Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben + videó

miniszterelnökdopemanorbán viktorinterjúfidesz

Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben + videó

Intellektuális és politikai feladatok állnak a jobboldal előtt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 08. 16:55
Orbán Viktor és Dopeman (Forrás: MW) Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány haladt az elmúlt 16 évben, voltak sikerek, de voltak hibák is: minden kormánynak vannak hibái, s a gondolkodó embereknek nehéz volta regnáló kormány mellé állniuk, de ez a helyzet most megszűnt. Most a jobboldal gondolkodói kiszabadultak – magyarázta, majd felelevenítette, hogy kormánya elvett a bankoktól, a multicégektől 15 milliárd forintot, ebből van családtámogatás, ebből van 13. havi nyugdíj. 

Óriási erők vannak velünk szemben, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék 

– mutatott rá Orbán Viktor.

– Jönnek a multik – szögezte le a leköszönő kormányfő az új kormány külföldi tőkealapokban érdekelt tagjai kapcsán. A magyar emberek nem akarják, hogy kifosszák őket, van nemzeti ellenállás – válaszolta annak kapcsán, hogy a nemzeti gondolat megszűnhet-e az új kormány idején. Mint fogalmazott, az első csata, hogy maradnak-e az állami vagyontárgyak, a Mol- és Richter-részvények, a gáztározók, a reptér. A leköszönő kormányfő ismertette, az elmúlt tizenhat év során megkétszerezték az állami vagyont, megháromszorozták a nemzeti aranytartalékot. Leszögezte, ezeket meg kell védeni és nem szabad megengedni, hogy adót emeljen az új kormány. Egy kormány nem tud szembemenni az emberekkel, ezért a jobboldalnak van lehetősége ellenállni.

A választások utólagos elemzését követően azt találták, hogy a negyven fölöttiek körében 44-47 százalékos arányban nyert a Fidesz-KNDN, viszont a negyven év alattiak körében 19-75 százalékos arányban vesztettek. A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak – fogalmazott orbán Viktor a választás elveszítésének okait taglalva. A TikTok nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott. 

Ezt fájónak nevezte, de ebből azt a következtetést is levonták, hogy azonnali fiatalításra van szükség a Fideszen belül, ezért lépett hátra a hatvan év fölötti vonal.

A Fidesz politikai vezérgárdáját azonnal meg kell fiatalítani. Ezért lépett előre a negyvenes korosztály a hatvanas pedig hátra a párton belül. Öregek a tanácsba, fiatalok a csatába 

– fogalmazott.

– A jogszabályokat megtartottam és megtartattam. Mindenki faggathat, mindenki meg fogja kapni a helyes választ, mindenre meg fogják kapni, úgy, hogy a fal adja a másikat – szögezte le annak kapcsán, hogy mindenfajta jövőbeli vizsgálatnak áll elébe.

– Hatvanhárom éves vagyok, szeretem a hazámat, szolgálom a hazámat, a hazám rendelkezésére állok, dolgozni fogok, de csak olyan munkát fogok végezni, aminek van értelme. Nincs elvesztegetni való időm hatvanhárom évesen – mondta annak kapcsán, miért nem vette fel a képviselői mandátumát.

Azt látom, hogy a családosokat és a nyugdíjasokat úgy sikerült megsegíteni, hogy tudták és értették, hogy mi történik. A fiatalabbaknak még több segítséget nyújtottunk, de ennek ellenére ők mégis valami más mellett döntöttek. Azt sejtem, hogy ez nem anyagi dolgok miatt történt, hanem egy kulturális változás miatt, ezt meg kell értenünk, mert ha nem tudjuk őket elérni, akkor mi lesz a hazánkkal? 

– vetette fel a kérdést Orbán Viktor.

– Ha van egy konfliktus a generációk között, akkor azt kell megnézni, hogy ki tehetne többet annak rendezése érdekében. Ilyenkor a tapasztaltabb, az idősebb tehet többet, az én dolgom lett volna többet tenni. Keresem erre a választ, mert nem akarok bezárkózni a saját korosztályomba – mondta a leköszönő miniszterelnök. Hozzátette: nem akarja elveszíteni a fiatalokat, akar találkozni a fiatalokkal, hogy elmondhassák neki egyenesen, mit is gondolnak. 

Az öregekkel való foglalkozást átvette a nyugdíjrendszer, a fiatalokat pedig az iskola – közölte annak kapcsán, hogy mi változhatott az idősebbek és a fiatalok viszonyában, amiért nem bíztak a fiatalabb szavazók az idősebbek meglátásaiban. 

A családokkal kapcsolatban nincs mese: az édesanya a szüléssel vállal egy csatát, amibe akár bele is halhat. Innen indul minden. És van egy apa, aki részt vesz a család létrehozásában. Így lesznek hárman vagy többen egy családban, de senki nem a sarokban áll: ez egy egység, ezt az egységet pedig támogattam, mert a nemzet a családokra épül és a család középpontjában az anya áll, ezért támogatta a kormány különösen az anyákat

 – magyarázta a leköszönő miniszterelnök.

Orbán Viktor hangsúlyozta:

egy patrióta politika nem tud másra építeni, mint a családra, amely a nemzet alapja. Egy család pedig az édesanyákon alapszik, ezért volt számos családanyákat támogató intézkedése a kormánynak 

– tette hozzá.

A fiatalok és a TikTok-kampányok kapcsán megjegyezte, ő maga nem tudta kiszolgálni a hárommásodperces figyelemterjedelem igényét.

– Én egy prózai magyarázattal próbálom a sajátjaim között értelmezni a helyzetet: ha nincs a háború és nincs a brüsszeli rossz válasz, ha nem marad el ezek miatt a növekedés és ha tudtunk volna két-három százalékos gazdasági növekedést csinálni, akkor megnyerhettük volna a választást, de nem így történt. A növekedés csak most, erre a negyedévre látszik – mutatott rá.

 Hozzátette: a gazdasági okokat el kellett magyarázni az embereknek, miközben a másik oldalnak egyszerű volt az üzenete. Nevezetesen, hogy a győzelmük esetén jobban fogunk élni.

A műsorban elhangzott: a diverzifikálást a leköszönő miniszterelnök kormánya kezdte meg, miközben az új kormány inkább szűkítené ezt a keretrendszert.

Ez a gazdasági rendszer a magyar emberek érdekét szolgálja, ezért jobb lenne, ha ezt nem piszkálnák

– jegyezte meg. Orbán Viktor az új kormány gazdasági tervei kapcsán kifejtette, hogy egyelőre nem látott még egy komoly adótáblát, államadósságkezelési pályát, teljes foglalkoztatás fenntartását szolgáló előterjesztést, vagy a béremelések fenntartását célzó terveket.

A lehetséges elszámoltatási kísérletek kapcsán Orbán Viktor megjegyezte: 1990 óta úgy él, mint egy katona, akit besoroztak, s minden percével, minden forintjával el kellett számolnia, minden lélegzetvétele vizsgálat alatt volt, éppen ezért a leköszönő kormányfő elmondása szerint vállal mindennemű vizsgálatot.

A kormánynak nincs hatásköre a jegybank fölött, bűncselekmény esetében pedig a hatóságoknak kell eljárnia – idézte fel a Matolcsy-ügy kapcsán.

Egész Európa attól szenved, hogy a különböző koalíciós kormányok botladoznak és nem tudnak keresztülvinni megfelelően intézkedéseket, ellenben a kétharmados Fidesz-kormányok képesek voltak hatékonyan működni, mutatott rá a kormányfő, aki az elmúlt 16 év kapcsán felidézte: 2010 óta napi 18 órában volt miniszterelnök. Annak kapcsán, hogy fizikailag miért nem volt annyira fitt, megjegyezte, hogy valóban túlsúlyos, de nem romlott el a látása, a vérnyomása normális, mégis érezte, hogy ez a hivatása folyamatosan emészti fel a szervezetét.Megjegyezte, Helmut Kohl és Angela Merkel is ezek miatt léptek vissza.

Azt is elmondta, hogy „a választás másnapján megkapta élete egyik legfontosabb telefonhívását a volt csapatától: 16 év igazolt hiányzás, jövőhéten lábtenisz”.

A politikájának folytatása kapcsán elmondta: „herebere” partikra nem fog járni 63 évesen a Hősök terére. Jók a negyvenes fideszesek generációi, akik miatta nem látszódhattak eddig.

Orbán Viktor beszélt a kormányt eddig ért támadásokról is: „Itt van egy ember, aki gyalázza az elmúlt 16 évet és aztán kiderül, hogy eközben folyamatosan filmekben szerepel és veszi fel érte az állami pénzeket” – reagál a leköszönő miniszterelnök arra, hogy Molnár Áron (NoÁr) folyamatosan a kormányt támadta.

Ennek a választásnak egy olyan tapasztalata is van, hogy a közvélemény-kutatások teljesen összezavarodtak. Voltak olyanok, amelyek a valóságot akarták mérni és voltak olyanok is, amik a közvéleményt akarták befolyásolni 

– mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: ezért sem lehet egy emberről, vagy cégről sem azt mondani, hogy mindent jól csinált.

„A nemzeti oldalt nem a politikából kell megújítani, mert akkor fölülről vezérelt lenne, alulról kell magunkat újraszervezni, ezzel nekem is munkám lesz” – jelentette ki Orbán Viktor.

 – Gondolkodtam, hogy mi a jó: ha nem szólalok meg, ha csak bizonyos témákba szólalok meg vagy ha folyamatosan beszélek, de ez még nem dőlt el. Egy biztos: 13-án Fidesz-kongresszus lesz, ahol sok minden eldől. Akárhogy is lesz, én mindig a hazámat fogom szolgálni 

– jelentette ki a leköszönő miniszterelnök.

Ha valaki kimegy Brüsszelbe és föladja az ország szuverenitását, annak később óriási árát fogjuk fizetni. A patrióta álláspontról való eltávolodás óriási stratégiai hiba lenne. 

Ha nem harcolsz Brüsszellel, akkor eltaposnak, lenyomnak és kifosztanak 

– hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor és Dopeman (Forrás: MW)

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai bizottság

Tehát ez is csak egy aljas kampányhazugság volt

Bayer Zsolt avatarja

Brüsszel-, amerikai deep state , Panyi Szabolcs-, teljes hazai „független sajtó és Magyar Péter-módra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu