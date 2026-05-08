Orbán Viktor lerántotta a leplet arról, hogy mi lesz a feladata a következő egy évben + videó

A kormány haladt az elmúlt 16 évben, voltak sikerek, de voltak hibák is: minden kormánynak vannak hibái, s a gondolkodó embereknek nehéz volta regnáló kormány mellé állniuk, de ez a helyzet most megszűnt. Most a jobboldal gondolkodói kiszabadultak – magyarázta, majd felelevenítette, hogy kormánya elvett a bankoktól, a multicégektől 15 milliárd forintot, ebből van családtámogatás, ebből van 13. havi nyugdíj.

Óriási erők vannak velünk szemben, hogy ezt a pénzt visszaszerezzék

– mutatott rá Orbán Viktor.

– Jönnek a multik – szögezte le a leköszönő kormányfő az új kormány külföldi tőkealapokban érdekelt tagjai kapcsán. A magyar emberek nem akarják, hogy kifosszák őket, van nemzeti ellenállás – válaszolta annak kapcsán, hogy a nemzeti gondolat megszűnhet-e az új kormány idején. Mint fogalmazott, az első csata, hogy maradnak-e az állami vagyontárgyak, a Mol- és Richter-részvények, a gáztározók, a reptér. A leköszönő kormányfő ismertette, az elmúlt tizenhat év során megkétszerezték az állami vagyont, megháromszorozták a nemzeti aranytartalékot. Leszögezte, ezeket meg kell védeni és nem szabad megengedni, hogy adót emeljen az új kormány. Egy kormány nem tud szembemenni az emberekkel, ezért a jobboldalnak van lehetősége ellenállni.

A választások utólagos elemzését követően azt találták, hogy a negyven fölöttiek körében 44-47 százalékos arányban nyert a Fidesz-KNDN, viszont a negyven év alattiak körében 19-75 százalékos arányban vesztettek. A fiatalok valami mást és valaki mástól várnak – fogalmazott orbán Viktor a választás elveszítésének okait taglalva. A TikTok nézettségben a Fidesz 25, a Tisza 70 százalékot kapott.

Ezt fájónak nevezte, de ebből azt a következtetést is levonták, hogy azonnali fiatalításra van szükség a Fideszen belül, ezért lépett hátra a hatvan év fölötti vonal.

A Fidesz politikai vezérgárdáját azonnal meg kell fiatalítani. Ezért lépett előre a negyvenes korosztály a hatvanas pedig hátra a párton belül. Öregek a tanácsba, fiatalok a csatába

– fogalmazott.