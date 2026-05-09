Ma megalakul az új Országgyűlés, az új miniszterelnök leteszi az esküt – mutatjuk a menetrendet

Ma megalakul az új Országgyűlés és megválasztják főbb tisztségviselőit. Az ülésen esküt tesz az új miniszterelnök, Magyar Péter, az április 12-i országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke, listavezetője. A miniszterelnöki székfoglaló beszéd után katonai díszszemle, majd koncertek lesznek a Kossuth téren.

2026. 05. 09. 5:52
A Tisza megünnepli az új kormány felállását

– Ez egy nagyon szerény rendezvény, ahol egyébként kiváló emberek lesznek a színpadon: Iványi Gábor, Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány vezetője és Orsós János, akit szintén megpróbáltak kicsinálni – sorolta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában, milyen programokkal várják szombati, az új Országgyűlés megalakulására időzített, 13 órakor kezdődő rakparti rendezvényen az érdeklődőket. A főpolgármester szerint a szerény rendezvény ellenére szuper emberekkel találkozhatnak az érdeklődők, majd aki szeretne, vele együtt átvonulhat a „nagy rendezvényre” a Kossuth térre Magyar Pétert megünnepelni. 

Magyar Péterék is készülnek, a leendő miniszterelnök a délutáni „rendszerváltó népünnepély” kapcsán közölte, hogy várhatóan 16 órakor a Kossuth téren folytatódik a program katonai díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel, valamint kulturális műsorokkal és meglepetésvendégekkel. Hozzátette, hogy a hivatalos rendezvény 17 óra után ér véget, „azt követően kezdődik a tánc”.

A két rendezvény megszervezése nem volt zökkenőmentes.

A főpolgármester eredetileg május 8-ra, péntekre hirdette meg „rendszerzáró örömkoncertjét”, ám Magyar Péter nem hagyta ennyiben, és a tőle megszokott módon, az ezt bejelentő közösségi poszt alatt kérte számon a főpolgármestert, amiért az eseményt az új parlament alakuló ülése előtti estére hirdette meg. Karácsony Gergely végül beadta a derekát, és az eredetileg meghirdetett időpontot Magyar Péter érdekeit szem előtt tartva szombat délelőttre módosította.

Magyar Péter arra szólított fel minden érdeklődőt, hogy családtagjaikkal és barátaikkal együtt vegyenek részt az eseményen, hogy „közösen lépjenek be a rendszerváltás kapuján”.

 

Új ülésrend az Országházban

A frakciók közötti egyeztetések során nemcsak a bizottsági struktúráról és a tisztségviselők személyéről született megállapodás, hanem az is eldőlt, miként helyezkednek el a képviselők az ülésteremben. A házelnöki pulpitus felől nézve a kormánypárti képviselők a jobb oldalon foglalnak helyet, míg velük szemben ülnek az ellenzéki frakciók. Ez a hagyományos elrendezés most azonban különösen látványos változást hozott, hiszen a Fidesz másfél évtized után az ülésterem ellenkező oldalára került.

Az új parlamenti ciklus egyik legérdekesebb sajátossága, hogy a két legnagyobb frakció, a Tisza Párt és a Fidesz képviselői között egyfajta „ütközőzóna” jött létre. 

A nyolcfős KDNP-frakció ugyanis fizikailag is elválasztja egymástól a két politikai tömböt. Az ülésrend a házelnöki pulpitus felől nézve a következőképpen alakul: a bal szélen a Mi Hazánk Mozgalom hat képviselője kap helyet; mellettük ül a 44 fős Fidesz-frakció, ezt követi a KDNP nyolcfős képviselőcsoportja, majd egy folyosó választja el őket a legnagyobb, 141 fős Tisza-frakciótól.

A parlamenti patkó szélein külön helyeket biztosítottak az európai parlamenti képviselők számára, emellett a nemzetiségi szószólók is a felső sorban kapnak helyet. Az ülésterem jobb felső részében ülhetnek az úgynevezett beszámolásra kötelezettek, köztük az Állami Számvevőszék vagy a Magyar Nemzeti Bank vezetői, akik rendszeresen ismertetik tevékenységüket az Országgyűlés előtt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Fidesz nagyarányú vereségét ugyan különlegesnek lehet tartani, de tizenhat évi kormányzás után bárki megbukhat, függetlenül a mérhető teljesítménytől.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
