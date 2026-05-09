Ma megalakul az új Országgyűlés, az új miniszterelnök leteszi az esküt – mutatjuk a menetrendet

A Tisza megünnepli az új kormány felállását

– Ez egy nagyon szerény rendezvény, ahol egyébként kiváló emberek lesznek a színpadon: Iványi Gábor, Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány vezetője és Orsós János, akit szintén megpróbáltak kicsinálni – sorolta Karácsony Gergely az ATV Egyenes beszéd című műsorában, milyen programokkal várják szombati, az új Országgyűlés megalakulására időzített, 13 órakor kezdődő rakparti rendezvényen az érdeklődőket. A főpolgármester szerint a szerény rendezvény ellenére szuper emberekkel találkozhatnak az érdeklődők, majd aki szeretne, vele együtt átvonulhat a „nagy rendezvényre” a Kossuth térre Magyar Pétert megünnepelni.

Magyar Péterék is készülnek, a leendő miniszterelnök a délutáni „rendszerváltó népünnepély” kapcsán közölte, hogy várhatóan 16 órakor a Kossuth téren folytatódik a program katonai díszszemlével, ünnepélyes zászlófelvonással, miniszterelnöki köszöntővel, valamint kulturális műsorokkal és meglepetésvendégekkel. Hozzátette, hogy a hivatalos rendezvény 17 óra után ér véget, „azt követően kezdődik a tánc”.

A két rendezvény megszervezése nem volt zökkenőmentes.

A főpolgármester eredetileg május 8-ra, péntekre hirdette meg „rendszerzáró örömkoncertjét”, ám Magyar Péter nem hagyta ennyiben, és a tőle megszokott módon, az ezt bejelentő közösségi poszt alatt kérte számon a főpolgármestert, amiért az eseményt az új parlament alakuló ülése előtti estére hirdette meg. Karácsony Gergely végül beadta a derekát, és az eredetileg meghirdetett időpontot Magyar Péter érdekeit szem előtt tartva szombat délelőttre módosította.