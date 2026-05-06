Rendkívüli

Zelenszkij: Visszakaptuk az aranykonvojt

Magyar PéterTisza PártTisza-kormány

Magyar Péter puritán politizálást ígért, ehhez képest a katonákat is kivezénylik az új miniszterelnököt éltető népünnepélyre

A leendő miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy egyszerű, olcsó kampányra készülnek, amellyel példát mutatnak, hogy lehet puritán módon élni, lehet puritán módon politizálni. Ezt azonban nem tartotta be. Ráadásul erre utaló jelek korábban sem voltak, hiszen Magyar Pétert már korábban is az utazgatás, az élmények halmozása és a VIP-bulik jellemezték.

Erős Hunor
2026. 05. 06. 15:31
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Munka helyett szórakozás

Az elmúlt két évben – különösen nyáron – rendszeresen jelentek meg a hírek, sőt még Magyar Péter által megosztott posztok is arról, hogy a pártelnök éppen hol és mivel múlatja az idejét. Mindez 2024 őszétől kezdődően azért is különösen érdekes, mivel onnantól már európai parlamenti képviselő is volt, így elvileg Brüsszelben kellett volna Magyarországért dolgoznia. Azonban ehelyett a választópolgárok azt nézhették, ahogyan Magyar Péter quadozik, csónakázik vagy éppen utazgat belföldön. Persze ezekhez alkalmanként tartozott egy-egy lakossági fórum is, azonban ezzel a leendő miniszterelnök elérte, hogy ő legyen az Európai Parlament legritkábban ülésre járó képviselője, amiből egyértelműen adódik, hogy feladatát, a magyarok képviseletét nem tudhatta megfelelően ellátni. Az a kérdés meg már csak hab a tortán, hogy miből fizethette mindezt.

Ezek alapján az látható, hogy Magyar Péter számára a puritán élet és puritán politizálás nagyjából egyet jelent az olykor kifejezetten drága szórakozással és a munka elkerülésével.

Azonban nem csak a kampányban, de a Tisza Párt választási győzelme után is kiveszi a részét a csillogásból. Magyar Péter nem csak a szórakozását szereti megosztani követőivel, de kifejezetten nyitott önmaga ünnepeltetésére is. A leendő miniszterelnök éppen ezért jelenleg Olaszországban van, ahol egy nemzetközi filmfesztiválon mutatták be a róla készült „dokumentumfilmet”.

 

Népünnepélyt csinálnak Magyar Péter beiktatásából

A Tisza Párt emellett azzal akar példát mutatni a puritán módon való politizálásra és kormányzásra, hogy május 9-én egész napos rendszerváltó ünnepséggel készülnek Magyar Péter hivatalba lépésére a Kossuth téren. A terveik szerint nem csak koncertekkel akarnak ünnepelni, de a Magyar Honvédséget is kivezényelnék. Erről korábban Ruszin-Szendi Romulusz, a honvédelmi tárca várományosa beszélt, később Magyar Péter is írt erről egy bejegyzésében.

A leendő miniszterelnök ráadásul azt is egyértelművé tette: az esemény nem állami rendezvény lesz, hanem a Tisza Párt szervezi és finanszírozza.

Így a terveik szerint Magyar Péter és a Tisza Párt, a puritánság jegyében, a saját maguk ünneplésére még a Magyar Honvédséget is kivezényelné a pártrendezvényükre. 

Erre a rendszerváltás óta nem volt példa, ami nem véletlen, hiszen a hatályos szabályozás világosan korlátozza a katonák részvételét pártpolitikai eseményeken.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekkáosz

A káosz küszöbén

Kondor Katalin avatarja

Az EU ma nem jelent mást, mint háborút saját lakosai ellen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu