Magyar Péter puritán politizálást ígért, ehhez képest a katonákat is kivezénylik az új miniszterelnököt éltető népünnepélyre

Munka helyett szórakozás

Az elmúlt két évben – különösen nyáron – rendszeresen jelentek meg a hírek, sőt még Magyar Péter által megosztott posztok is arról, hogy a pártelnök éppen hol és mivel múlatja az idejét. Mindez 2024 őszétől kezdődően azért is különösen érdekes, mivel onnantól már európai parlamenti képviselő is volt, így elvileg Brüsszelben kellett volna Magyarországért dolgoznia. Azonban ehelyett a választópolgárok azt nézhették, ahogyan Magyar Péter quadozik, csónakázik vagy éppen utazgat belföldön. Persze ezekhez alkalmanként tartozott egy-egy lakossági fórum is, azonban ezzel a leendő miniszterelnök elérte, hogy ő legyen az Európai Parlament legritkábban ülésre járó képviselője, amiből egyértelműen adódik, hogy feladatát, a magyarok képviseletét nem tudhatta megfelelően ellátni. Az a kérdés meg már csak hab a tortán, hogy miből fizethette mindezt.

Ezek alapján az látható, hogy Magyar Péter számára a puritán élet és puritán politizálás nagyjából egyet jelent az olykor kifejezetten drága szórakozással és a munka elkerülésével.

Azonban nem csak a kampányban, de a Tisza Párt választási győzelme után is kiveszi a részét a csillogásból. Magyar Péter nem csak a szórakozását szereti megosztani követőivel, de kifejezetten nyitott önmaga ünnepeltetésére is. A leendő miniszterelnök éppen ezért jelenleg Olaszországban van, ahol egy nemzetközi filmfesztiválon mutatták be a róla készült „dokumentumfilmet”.