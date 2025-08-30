Hír TvTisza PártluxusnyaralásMagyar Péter

Magyar Péter kimaxolta a nyarat, de vajon ki fizette a szórakozását?

A nép egyszerű gyermeke a földön, a vízen és a levegőben is talált kedvére való luxusprogramokat.

Munkatársunktól
2025. 08. 30. 10:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Igazi bakancslistás nyarat tudhat maga mögött Magyar Péter, és úgy tűnik, az önfeledt élményszerzés simán belefért a Tisza Párt büdzséjébe is. A pártvezér ugyanis nem szégyenlősködött, kvadozás és a sétarepülés mellett láthattuk oldtimert vezetni is, miközben önmagát a nép egyszerű fiának definiálva kérte számon Orbán Viktort a nyaralása miatt. De vajon ki fizette Magyar Péter látványos élményeit? – tette fel a kérdést a Hír Tv riportere a Célpont című műsorban.

 

Pillecukor és oldtimer

A Hír Tv emlékeztet, a Tisza Párt elnöke összekötötte a kellemest a hasznossal, és hakniturnét csinált a vakációjából: egyik nap egy oldtimer fulladt le alatta, máskor nevetgélve sütögette a pillecukrot,

ám a fontos politikai kérdések megválaszolása helyett a jól bevált taktikát választja: a hergelést. 

Amíg Magyar Péter a miniszterelnököt kérte számon nyaralása miatt, közben azonban saját, hónapokig tartó vakációjának költségei körül számos kérdés merül fel. A Mandiner számításai szerint a tiszás vezér vakációzása (mindent alulbecsülve) körülbelül húszezer euróba, azaz csaknem nyolcmillió forintba kerülhetett.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Ez bizony komoly vita

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu