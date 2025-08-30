Így éli most mindennapjait a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő kislány

– Régen találkoztunk. Az iskola befejeztével igazából eltűntünk, mert kellett, az élet inkább a befelé fordulásra irányította a családunkat, és ez így volt jó és helyes – kezdte Kungler Meike édesanyja, aki a kislány számára létrehozott közösségi oldalon számolt be az elmúlt hónapok eseményeiről.

A család a külvilág helyett most befelé figyelt, nehéz időszakon vannak túl. Forrás: Facebook/Meike Szebb Jövője

A Haon vármegyei portál cikkéből kiderül, hogy a kislány 2019-ben született egészségesen, ám a szülőknek feltűnt, valami nincs rendben: 2021. decemberében a genetikai vizsgálatból kiderült, Rett-szindrómában szenved, amely egy összetett, központi idegrendszeri fejlődési rendellenesség. A ritka betegségnek számító kór jellemzően csak lányokat érint, előfordulása 1:10 000-1:20 000.

Az orvostudomány jelen állása szerint gyógyíthatatlan betegség, fejlesztésekkel a betegség szinten tartható, esetenként lassú javulás is elérhető.

A kislány azóta elballagott az óvodából, és a jövő héten iskolába megy. – Meike elballagott, így jövő héten már iskolás lesz egy speciális debreceni intézményben. El sem hiszem. Úgy néz ki, a férjem, Meike apukája megküzdött a rákkal, és bízunk benne, hogy ennyi volt. Senkinek nem kívánom, amit átéltünk – emelte ki az anyuka, majd elárulta, tíz év után kettesben lehettek kicsit, és elmentek néhány napra nyaralni, amíg a gyerekekre egy közeli barát vigyázott.

