Örülhet a baloldali sajtó: Magyar Péter kiosztja a hálaposztokat

Az idei, áprilisi választások után egyébként Tárkányi Zsoltot előléptették. Miután Debrecenben nyert egyéni országgyűlési képviselői mandátumot, ő lesz Vitézy Dávid miniszter parlamenti államtitkára a Közlekedési és Beruházási Minisztériumban.

A következő hetekben érdemes lehet Magyar Péter testvérének, Magyar Mártonnak a médiumához, a Kontrollhoz kötődő szerződéseket is figyelni.

A két testvér között ugyanis erős a kötelék, felnőtt korukra számos alkalommal értek össze szakmai életútjaik.

Az egyik ilyen köztudott közös munkahely a Volánbusz Zrt. volt; Magyar Márton éppen akkor dolgozott az állami cégnél, amikor Péter ott igazgatósági tag volt. Magyar Péter emellett 2019 júniusától 2022 februárjáig volt a Magyar Fejlesztési Bank csoporthoz tartozó Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója, míg testvére ebben az időben annak a PlanB Magyarország Kft.-nek lett a munkatársa, amely a DHK beszállítója volt. Magyar Márton 2019 nyarától fél éven keresztül szerepelt a PlanB kifizetési listáján, projektmenedzseri feladatokat látott el.

Az utóbbi napokban pedig az is hír volt, hogy Magyar Péter cégét, az LLM Zrt.-t is a testvére vette át.

