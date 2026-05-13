Csaknem ezer bor mond ítéletet a magyar borászat jelenéről

Hollósi Dávid, a főtámogató MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója szerint a borágazat olyan fordulóponthoz érkezett, ahol a hagyományos alapértékek továbbra is fontosak, ugyanakkor a gondolkodásmódot és a működést is hozzá kell igazítani a megváltozott gazdasági és fogyasztói környezethez. – Az elmúlt években világszinten átalakultak a fogyasztási szokások, új generációk jelentek meg a piacon, miközben a termelési és finanszírozási környezet is egyre nagyobb kihívások elé állítja az ágazat szereplőit. A magyar borászat nincs egyedül ezekkel a kihívásokkal, az egész európai borpiac hasonló változásokkal néz szembe – mondta.

Hozzátette, az MBH Bank hosszú évek óta elkötelezett partnere a hazai szőlészetnek és borászatnak, és a borágazat finanszírozásban betöltött vezető szerepe mellett több mint egy évtizede kiemelten támogatja az országos borversenyt és a szakmai közösséget is. – Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban a versenyképesség erősítése, a technológiai fejlesztések és az alkalmazkodási képesség lesz a magyar borászat sikerének kulcsa – fogalmazott Hollósi Dávid.

Új zsűritagokkal tér vissza a Nagyközönség bora

A tavaly nagy érdeklődést kiváltó Nagyközönség bora idén is folytatódik az országos borversenyen. A szakmai zsűri mellett ezúttal is egy rendhagyó csapat kóstolja végig a tételeket:

a gasztronómia,

a divat,

a zene,

a sport és

a tartalomgyártás világából érkező ismert arcok saját ízlésük alapján választják ki kedvenceiket.

Hack Barnabás séf, Tomcsányi Dóra divattervező, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Paulina énekesnő, valamint Szabó-Thalmeiner Dóra és Csiky Beatrix gasztro-tartalomkészítők azt keresik, mely borok működnek igazán jól a hétköznapi pillanatokban, egy vacsora mellett, baráti összejöveteleken vagy akár egy nyári estén.