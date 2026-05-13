Csaknem ezer bor mond ítéletet a magyar borászat jelenéről

Megkezdődött a 45. Országos Borverseny, Magyarország legnagyobb múltú és egyik legrangosabb szakmai bormustrája. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által szervezett országos megméretésre idén 22 borvidék 233 pincészetéből érkeztek nevezések, a szakmai zsűri rekordmennyiségű, 995 bormintát értékel a többnapos verseny során. Az idei mezőnyben nagy számban szerepelnek a klasszikus fehér- és vörösborok, miközben egyre több olyan tétel jelenik meg, amely illeszkedik a mai fogyasztási szokásokhoz és a fiatalabb generációk ízléséhez.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 5:10
45. Országos Borverseny Forrás: Pressinform/Csernyik Zsombor
Hollósi Dávid, a főtámogató MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója szerint a borágazat olyan fordulóponthoz érkezett, ahol a hagyományos alapértékek továbbra is fontosak, ugyanakkor a gondolkodásmódot és a működést is hozzá kell igazítani a megváltozott gazdasági és fogyasztói környezethez. – Az elmúlt években világszinten átalakultak a fogyasztási szokások, új generációk jelentek meg a piacon, miközben a termelési és finanszírozási környezet is egyre nagyobb kihívások elé állítja az ágazat szereplőit. A magyar borászat nincs egyedül ezekkel a kihívásokkal, az egész európai borpiac hasonló változásokkal néz szembe – mondta.

Hozzátette, az MBH Bank hosszú évek óta elkötelezett partnere a hazai szőlészetnek és borászatnak, és a borágazat finanszírozásban betöltött vezető szerepe mellett több mint egy évtizede kiemelten támogatja az országos borversenyt és a szakmai közösséget is. – Meggyőződésünk, hogy a következő időszakban a versenyképesség erősítése, a technológiai fejlesztések és az alkalmazkodási képesség lesz a magyar borászat sikerének kulcsa – fogalmazott Hollósi Dávid.

 

Új zsűritagokkal tér vissza a Nagyközönség bora

A tavaly nagy érdeklődést kiváltó Nagyközönség bora idén is folytatódik az országos borversenyen. A szakmai zsűri mellett ezúttal is egy rendhagyó csapat kóstolja végig a tételeket: 

  • a gasztronómia, 
  • a divat, 
  • a zene, 
  • a sport és
  •  a tartalomgyártás világából érkező ismert arcok saját ízlésük alapján választják ki kedvenceiket.

Hack Barnabás séf, Tomcsányi Dóra divattervező, Kabát Péter korábbi válogatott labdarúgó, Paulina énekesnő, valamint Szabó-Thalmeiner Dóra és Csiky Beatrix gasztro-tartalomkészítők azt keresik, mely borok működnek igazán jól a hétköznapi pillanatokban, egy vacsora mellett, baráti összejöveteleken vagy akár egy nyári estén.

A kezdeményezés célja, hogy a borokat közelebb hozza azokhoz is, akik nem feltétlenül szakértőként választanak, hanem élmény alapján. Mert egy jó bornál nemcsak az számít, hány díjat nyert, hanem az is, mennyire könnyű szeretni és milyen alkalmakhoz tud kapcsolódni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

