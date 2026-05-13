Óbudáról választott kabinetfőnököt a Házelnök
Eldőlt, hogy ki kapja az Országgyűlés elnöke melletti kulcspozíciót. A Magyar Nemzet megtudta, hogy Perger Ágnes óbudai ügyvéd vezeti Forsthoffer Ágnes kabinetjét. A fontos hivatalt kapó jogász férje Papp Imre, akinek a karrierje Kuncze Gábor mellől indult, hogy majd Gyurcsány Ferenc rendészeti államtitkára legyen a 2006-os véres tömegoszlatások idején, és majdnem belebukjon egy egyetemi zaklatási ügybe.
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
