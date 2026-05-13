Brüsszel kemény döntést hoz: nyáron jön a tilalom

Digital spaces provide immense benefits for learning and more.



But the risks for our children are real.



We must build a digital world in which they can grow up free and secure.



Protected by the values Europe stands for ↓ https://t.co/gqEKtHcUN6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2026

A Bizottság elnöke szerint az EU tanulhat az „úttörő” Ausztráliától, amely már 16 évre emelte a közösségi média használatának alsó korhatárát.

A korhatár emelése nem jelentené azt, hogy a technológiai vállalatok mentesülnének a felelősség alól – mondta a Bizottság elnöke. Hozzátette: arra ösztönzik a technológiai cégeket, hogy platformjaikat már a tervezés során tegyék biztonságossá, ahogyan azt az uniós platformszabályozás, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) is előírja. Von der Leyen szerint egyes korosztályok közösségi média-hozzáférésének korlátozása „megbízható életkor-ellenőrzésen” alapulna, utalva a nemrég bemutatott uniós életkor-ellenőrző alkalmazásra. Az alkalmazást több kritika is érte a nyilvánvaló biztonsági problémák miatt, von der Leyen azonban Koppenhágában azt mondta, hogy az „minden elvárásnak megfelel”.