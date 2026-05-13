Ursula von der LeyenEurópai BizottságKoppenhágaAusztráliaközösségi média

Brüsszel kemény döntést hoz: nyáron jön a tilalom

Az Európai Bizottság már idén nyáron javaslatot tehet a közösségi média használatára vonatkozó korhatár emelésére. Ursula von der Leyen szerint az EU tanulhat az „úttörő” Ausztráliától. Hozzátette azonban, hogy korhatár emelése nem jelentené azt, hogy a technológiai vállalatok mentesülnének a felelősség alól.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 4:00
Ursula von der Leyen szerint az EU tanulhat az „úttörő” Ausztráliától Forrás: AFP
A Bizottság elnöke szerint az EU tanulhat az „úttörő” Ausztráliától, amely már 16 évre emelte a közösségi média használatának alsó korhatárát.

A korhatár emelése nem jelentené azt, hogy a technológiai vállalatok mentesülnének a felelősség alól – mondta a Bizottság elnöke. Hozzátette: arra ösztönzik a technológiai cégeket, hogy platformjaikat már a tervezés során tegyék biztonságossá, ahogyan azt az uniós platformszabályozás, a digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) is előírja. Von der Leyen szerint egyes korosztályok közösségi média-hozzáférésének korlátozása „megbízható életkor-ellenőrzésen” alapulna, utalva a nemrég bemutatott uniós életkor-ellenőrző alkalmazásra. Az alkalmazást több kritika is érte a nyilvánvaló biztonsági problémák miatt, von der Leyen azonban Koppenhágában azt mondta, hogy az „minden elvárásnak megfelel”.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
