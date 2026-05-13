„Hülye vagy?” – Kenesei Krisztián ezért nem igazolt soha a Fradiba, most rájuk fogadott + videó

Kenesei Krisztiánon nem fog az idő, négy éve játékosedző Csomádon Fotó: Mirkó István

Kenesei Krisztián ejtette a Fradit

Hosszú és sikeres pályafutása során a legnagyobb sikereit az MTK-val érte el, de komoly nyomot hagyott a Haladás és az ETO szurkolóiban is Kenesei Krisztián. Érdekesség, hogy a legtöbb gólját a Honvéd után éppen a győrieknek rúgta (15), de nyolccal a Ferencvárost is „megkínálta”. Vajon miért nem lett soha a Fradi játékosa?

– Nem vagyok fradista, ezt tudja mindenki – reagált felvetésünkre nevetve a korábbi klasszis.

– Háromszor megkeresett a Ferencváros, lehet, hogy négyszer, nem is tudom. Minden egyes elnök, sportigazgató felhívott, hogy szeretnék, hogy átigazoljak. Egyszer, az elején az MTK nem is engedett volna.

Amikor lett volna lehetőségem, autóban ültem Szamosi Tomi barátommal, játékostársammal. Kérdezte, ki hívott, mondtam, a Fradi sportigazgatója. Erre ő: „Hülye vagy? Miért nem vetted fel?”, erre azt feleltem, majd visszahívom, de nem tettem meg.

Később még akkor is megkerestek, amikor Döme (Détári Lajos – a szerk.) volt az edző, pedig már nem voltam fiatal. Ha odakerülök, kizártam volna, hogy nem vagyok ferencvárosi érzelmű – mondta Kenesei Krisztián.

