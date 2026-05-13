„Hülye vagy?” – Kenesei Krisztián ezért nem igazolt soha a Fradiba, most rájuk fogadott + videó

Kenesei Krisztián nehezen tudja elképzelni, hogy egykori klubja, az ETO FC elbukik a bajnokság hajrájában. Az egypontos előnyel listavezető győriek Kisvárdán zárják a labdarúgó NB I-et, a címvédő Ferencváros azt a Zalaegerszeget fogadja, amely kétszer megverte, s a kupadöntőben is megnehezítette a dolgát. A korábbi háromszoros bajnok- és kupagyőztes támadó szerint az első gól sorsdöntő lesz a Kisvárda-ETO meccsen. Kenesei Krisztián azt is felidézte, miért nem lett a Fradi játékosa.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 13. 5:25
Kenesei Krisztián ma már mosolyogva beszél a Fradi megkereséseiről Fotó: Mediaworks
Kenesei Krisztiánon nem fog az idő, négy éve játékosedző Csomádon Fotó: Mirkó István

Kenesei Krisztián ejtette a Fradit

Hosszú és sikeres pályafutása során a legnagyobb sikereit az MTK-val érte el, de komoly nyomot hagyott a Haladás és az ETO szurkolóiban is Kenesei Krisztián. Érdekesség, hogy a legtöbb gólját a Honvéd után éppen a győrieknek rúgta (15), de nyolccal a Ferencvárost is „megkínálta”. Vajon miért nem lett soha a Fradi játékosa?

– Nem vagyok fradista, ezt tudja mindenki – reagált felvetésünkre nevetve a korábbi klasszis.

– Háromszor megkeresett a Ferencváros, lehet, hogy négyszer, nem is tudom. Minden egyes elnök, sportigazgató felhívott, hogy szeretnék, hogy átigazoljak. Egyszer, az elején az MTK nem is engedett volna.

Amikor lett volna lehetőségem, autóban ültem Szamosi Tomi barátommal, játékostársammal. Kérdezte, ki hívott, mondtam, a Fradi sportigazgatója. Erre ő: „Hülye vagy? Miért nem vetted fel?”, erre azt feleltem, majd visszahívom, de nem tettem meg.

Később még akkor is megkerestek, amikor Döme (Détári Lajos – a szerk.) volt az edző, pedig már nem voltam fiatal. Ha odakerülök, kizártam volna, hogy nem vagyok ferencvárosi érzelmű – mondta Kenesei Krisztián.

A teljes beszélgetést Kenesei Krisztiánnal a Szpíker korner e heti adásában láthatják:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

