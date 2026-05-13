Megbánta a tettét a férfi, aki légpuskával fenyegette a hangosan játszó gyerekeket

Az ítélet szerint április 25-én az egyik debreceni ingatlan udvarán gyerekek fociztak, az egyikük sípot is fújt játék közben, a labdát pedig párszor nekirúgták a szomszéd lemezkerítésének. A szomszédban lakó 56 éves férfi megelégelte a hangosan játszó gyerekeket, ezért este hét óra körül magához vette működésképtelen légfegyverét, és az ingatlanjának közterületről is jól látható bejárata előtt megállt, a fegyvert a gyerekek felé irányította, és felszólította őket, hogy fejezzék be a játékot.