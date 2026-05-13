A magyar válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. A felkészülés május 26-án kezdődik, de az első héten a csapat még nem költözik be a telki edzőközpontba.
Sok lemondás után sokk, reagált Rossi meghívójára az újonc
Markgráf Ákost meglepte és sokkolta, hogy bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A Puskás Akadémia 20 esztendős balhátvédje alapember az NB I-es csapatban és a korosztályos nemzeti együttesekben is szerzett már tapasztalatokat. Marco Rossi csapatában újoncként azért küzd majd, hogy újra meghívót kapjon. Markgráf Ákos elárulta, sok lemondással járt, hogy labdarúgó lehessen.
A 20 éves védő április 25-én megszerezte első élvonalbeli gólját, amit itt láthatnak:
