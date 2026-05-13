válogatottújoncMarco Rossi szövetségi kapitány

Sok lemondás után sokk, reagált Rossi meghívójára az újonc

Markgráf Ákost meglepte és sokkolta, hogy bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe. A Puskás Akadémia 20 esztendős balhátvédje alapember az NB I-es csapatban és a korosztályos nemzeti együttesekben is szerzett már tapasztalatokat. Marco Rossi csapatában újoncként azért küzd majd, hogy újra meghívót kapjon. Markgráf Ákos elárulta, sok lemondással járt, hogy labdarúgó lehessen.

P.Fülöp Gábor
2026. 05. 13. 18:22
Markgráf Ákos Budapest, 2025. október 14. Markgráf Ákos a labdarúgó U21-es Európa-bajnokság selejtezőjének H csoportjában játszott Magyarország - Törökország mérkőzésen az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2025. október 14-én. MTI/Bodnár Boglárka
Markgráf Ákos szintet lép a válogatottbeli ranglétrán Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
A magyar válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára. A felkészülés május 26-án kezdődik, de az első héten a csapat még nem költözik be a telki edzőközpontba.

A 20 éves védő április 25-én megszerezte első élvonalbeli gólját, amit itt láthatnak:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
