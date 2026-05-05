Orbán Viktor: Számítok rátok, az összefogás, az újjáépítés időszaka következik

Az önkény és az akarnokság korszakába lépünk. A kezdeti tünetek már felsejleni látszanak. A köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat. Lefekszenek Brüsszelnek, támogatni fogják a háborút és a migrációs paktumot. Meg akarják szüntetni a védett energiaárakat. Aggasztó jelek ezek, mégis azt kívánjuk, hogy ne legyen igazunk.

Számunkra az összefogás, a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik. Ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére. Számítok Rátok az újratervezésben, a véleményalkotásban és a közös cselekvésben. Várom javaslataitokat. Hamarosan újra jelentkezem!

A Jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” - írta a leköszönő miniszterelnök a digitális polgári körök tagjainak.