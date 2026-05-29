Porhintés a Tisza spórolási javaslata: fájdalmas megszorításoknak ágyazhatnak meg vele

Most még csak a miniszterelnök és a képviselők fizetéscsökkentése van az asztalon, őket követhetik a miniszterelnök nyilatkozata alapján az állami cégek vezetőinek és a polgármesterek bérének csökkentése, de ez még mindig csak a kezdetet jelenthetik a Tisza-kormány kirajzolódó megszorítási politikájában. Abban az esetben, ha a kormány úgy látja, hogy nem éri el a kívánt eredményt, nem spórolnak meg elég pénzt a miniszterelnök és a képviselők fizetésén (nem fognak), akkor következhetnek a cégvezetők és a polgármesterek.

A tervekre érkezett reakciók mutatják: a kérdés jóval összetettebb annál, mint, hogy ki mennyit keres. Az egyik legfontosabb felmerülő kérdés, – amennyiben a polgármesterek bérét is csökkentik – hosszú távon az lehet, hogy ki vállalná ezt a tisztséget, ha a közszféra vezetői pozíciói jelentősen leszakadnak a versenyszférában elérhető jövedelmektől.

Bár egyelőre csak Magyar Péter beszélt a cégvezetők és polgármesterek bérének csökkentéséről, mivel a javaslat csak a miniszterelnökre és a képviselőkre vonatkozik, mégis van aki szerint már Magyar Péter puszta kijelentése is törvényjavaslatokkal ér fel. A 444 ugyanis úgy tárta olvasói elé Gulyás Gergely a javaslat elfogadásáról szóló bejelentését, hogy a „Fidesz frakciója megszavazza a Tisza Párt polgármesteri, képviselői és miniszteri fizetéscsökkentésekről szóló javaslatát”. Ezek alapján a Tisza Párt kommunikációját eddig is kiszolgáló balliberális portál már kicsit előreszaladt és szerintük már a polgármesterek fizetéséről is döntenének, azonban ez nincs így. Ahogy azt sem lehet még tudni, hogy a Fidesz a polgármesterek vagy a cégvezetők fizetéscsökkentését támogatná-e.