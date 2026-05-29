Porhintés a Tisza spórolási javaslata: fájdalmas megszorításoknak ágyazhatnak meg vele

A képviselők fizetésének csökkentése csak a kezdet
A javaslatban leírják, hogy a törvénymódosítás célja az Országgyűlés működési költségeinek csökkentése. Ezzel kapcsolatban így fogalmaznak: „A költségek csökkentése terén az országgyűlési képviselőknek, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak elől kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára”.
A „példamutatás” szó nem véletlenül kerülhetett a javaslatba, hiszen bár itt még nem jelent meg a más területen dolgozó tisztviselők fizetésének a csökkentése, azonban ez előkészítése annak is, hogy további bércsökkentésre készülhetnek azok akik munkájukért az államtól kapják a fizetésüket.
Magyar Péter ugyanis az RTL-nek adott interjújában korábban arról beszélt, hogy nem csak a miniszterelnöki és a képviselői juttatásokat csökkentené, hanem az állami cégek vezetőinek bérét, valamint a polgármesterek illetményét is. Az látható, hogy utóbbiak fizetésének a csökkentését nem lépte meg egyelőre a Tisza Párt, ugyanis az ilyen területeken dolgozók juttatásának a csökkentése bár sokszor az emberek számára népszerű intézkedés, először azonban mégis egy végül az emberek számára negatív véghez vezethet.
