Porhintés a Tisza spórolási javaslata: fájdalmas megszorításoknak ágyazhatnak meg vele

A Tisza-kormány azonnal a spórolást tűzte ki célul, ami sokaknak lehet szimpatikus lépés, azonban ezzel ráléphettek egy olyan útra, amely végül az embereken csattan. A költségcsökkentés ezen fokát még a Fidesz is támogatja, azonban kérdés még, hogy Magyar Péterék további, már ismert terveivel is így lesz-e.

Erős Hunor
2026. 05. 29. 5:14
Fotó: Hatlaczki Balázs
A képviselők fizetésének csökkentése csak a kezdet

A javaslatban leírják, hogy a törvénymódosítás célja az Országgyűlés működési költségeinek csökkentése. Ezzel kapcsolatban így fogalmaznak: „A költségek csökkentése terén az országgyűlési képviselőknek, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak elől kell járniuk és példát kell mutatniuk a közhatalmat gyakorló állami szervek számára”.

A „példamutatás” szó nem véletlenül kerülhetett a javaslatba, hiszen bár itt még nem jelent meg a más területen dolgozó tisztviselők fizetésének a csökkentése, azonban ez előkészítése annak is, hogy további bércsökkentésre készülhetnek azok akik munkájukért az államtól kapják a fizetésüket.

Magyar Péter ugyanis az RTL-nek adott interjújában korábban arról beszélt, hogy nem csak a miniszterelnöki és a képviselői juttatásokat csökkentené, hanem az állami cégek vezetőinek bérét, valamint a polgármesterek illetményét is. Az látható, hogy utóbbiak fizetésének a csökkentését nem lépte meg egyelőre a Tisza Párt, ugyanis az ilyen területeken dolgozók juttatásának a csökkentése bár sokszor az emberek számára népszerű intézkedés, először azonban mégis egy végül az emberek számára negatív véghez vezethet.

Most még csak a miniszterelnök és a képviselők fizetéscsökkentése van az asztalon, őket követhetik a miniszterelnök nyilatkozata alapján az állami cégek vezetőinek és a polgármesterek bérének csökkentése, de ez még mindig csak a kezdetet jelenthetik a Tisza-kormány kirajzolódó megszorítási politikájában. Abban az esetben, ha a kormány úgy látja, hogy nem éri el a kívánt eredményt, nem spórolnak meg elég pénzt a miniszterelnök és a képviselők fizetésén (nem fognak), akkor következhetnek a cégvezetők és a polgármesterek.

A tervekre érkezett reakciók mutatják: a kérdés jóval összetettebb annál, mint, hogy ki mennyit keres. Az egyik legfontosabb felmerülő kérdés, – amennyiben a polgármesterek bérét is csökkentik – hosszú távon az lehet, hogy ki vállalná ezt a tisztséget, ha a közszféra vezetői pozíciói jelentősen leszakadnak a versenyszférában elérhető jövedelmektől.

Bár egyelőre csak Magyar Péter beszélt a cégvezetők és polgármesterek bérének csökkentéséről, mivel a javaslat csak a miniszterelnökre és a képviselőkre vonatkozik, mégis van aki szerint már Magyar Péter puszta kijelentése is törvényjavaslatokkal ér fel. A 444 ugyanis úgy tárta olvasói elé Gulyás Gergely a javaslat elfogadásáról szóló bejelentését, hogy a „Fidesz frakciója megszavazza a Tisza Párt polgármesteri, képviselői és miniszteri fizetéscsökkentésekről szóló javaslatát”. Ezek alapján a Tisza Párt kommunikációját eddig is kiszolgáló balliberális portál már kicsit előreszaladt és szerintük már a polgármesterek fizetéséről is döntenének, azonban ez nincs így. Ahogy azt sem lehet még tudni, hogy a Fidesz a polgármesterek vagy a cégvezetők fizetéscsökkentését támogatná-e.

Minél több a kiadás, annál többet kell spórolni

Ilyenkor a kiadási oldalt is érdemes figyelni, amely azonban még nem teljesen ismert: nem látni pontosan mire fog költeni a Tisza-kormány, de amennyiben emelkednek a kiadások és az eddigi megszorítások nem lesznek elegendőek, akkor 

annak már a lakosság is megláthatja a kárát.

A költségcsökkentés jegyében elképzelhető lehet akár kórházak, vagy oktatási intézmények bezárása, átszervezése, ami nem is lenne meglepő, hiszen már korábban is lehetett hallani a Tisza Párt körül mozgó emberektől ilyen intézkedések sürgetését, jelenleg pedig a Magyar Orvosi Kamara elnöke szorgalmaz azonnali kórházbezárásokat.

De elképzelhető az emberek adóterheinek növelése is, amely szintén egy ismert módszer Magyarországon azokra az esetekre, mikor az állam kezd kifogyni a pénzből. Ahogy az állami vagyon értékesítése is ismerős lehet azok számára, akik a rendszerváltás óta követik a politikát. Utóbbi ráadásul akár évtizedes problémákat is okozhat, emlékezetes, az előző kormánynak közel 20 év után sikerült visszavásárolnia a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
