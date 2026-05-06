Döntött az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság a határozatában megállapította, hogy nem merült fel adat arra vonatkozóan, hogy a kormányrendelet előkészítéséért felelős szerv a rendelet tervezetével kapcsolatban az OBT-t szakmai álláspontja kifejtésére kérte volna fel. Nincs adat arra sem, hogy az OBT megküldte volna a jogszabály előkészítője számára a szakmai álláspontját tartalmazó választ. Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az OBT indítványban kifejtett érvelése alapján

az OBT jogorvoslati kérelme megalapozott, ezért az abban kifogásolt szabályokat megsemmisítette.

Az ügy előadó alkotmánybírója Handó Tünde alkotmánybíró volt, a határozathoz több alkotmánybíró párhuzamos indokolást fűzött.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Róka László)