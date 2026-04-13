Reagált az Alkotmánybíróság és az Állami Számvevőszék is Magyar Péter felszólítására

Lemondásra szólított fel Magyar Péter vasárnap esti, győzelmi beszédében több vezető állami tisztségviselőt: többek között a köztársasági elnököt, a Gazdasági Versenyhivatal, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) és az Alkotmánybíróság elnökét is. A HVG megkereste az ügyben az érintett intézményeket, akik írásban reagáltak a hírportál kérdéseire.

„Az alaptörvény szerint az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza” – írta az ÁSZ, ugyanis ismeretes: Windisch Lászlót négy éve szavazta meg az országgyűlés az ÁSZ elnöki posztjára.

Az Alkotmánybíróság a megkeresésre röviden leszögezte:

„Az Alkotmánybíróság a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el feladatait.”

Polt Péter tavaly májusban lett az Alkotmánybíróság tagja, miután a Fidesz őt, illetve Hende Csabát jelölte a megüresedett helyekre, és meg is szavazta a kormánypárti többség. Rá egy hónapra Polt Pétert megválasztotta a parlament az Ab elnökének. Az Alkotmánybíróság tagjait 12 évre választják.

A Gazdasági Versenyhivatal Magyar Péter felszólításával kapcsolatban azt közölte, a szervezet „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik és ellátja a jogszabályokban előírt feladatait”.

A Rigó Csaba Balázs elnökletével működő szervezet válaszában mellékelte a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló (tpvt) jogszabály egy vonatkozó részét is: „A Gazdasági Versenyhivatal a feladatai ellátása során csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”