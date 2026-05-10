Ifj. Lomnici ZoltánOrbán ViktorMagyar Péter

Az ünneplés megvolt, most bizonyítania kell Magyar Péternek és a Tisza Pártnak

– A túlzott ünneplés rövid távon egységet teremt a bázison, hosszú távon azonban alááshatja az egységet – fogalmazott lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, akit a parlament alakuló üléséről, valamint a Tisza Párt Kossuth térre szervezett ünnepségéről kérdeztünk. A Századvég tudományos igazgatója szerint Magyar Péternek most kell bizonyítania, hogy a győzelem pillanatán túl is képes-e az Orbán Viktorra jellemző, „minden idegszállal” vállalt politikai felelősségre, vagy az ünnepi eufória csupán átmeneti állapot marad.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 5:55
Fotó: Polyák Attila
Ez demokratikusan jogos a szakértő szerint, mivel a választók egyértelmű mandátumot adtak. De kockázatosnak is tartja: a túlzott ünneplés rövid távon egységet teremt a bázison, hosszú távon azonban alááshatja az egységet, ha a kormányzás első hónapjaiban nem jönnek azonnal a „súlyos” döntések (konjunktúra, EU-pénzek, infláció kezelése). 

A polgári jobboldal az elemző szerint jogosan hívja fel a figyelmet:

a hatalom súlya nem a térzenén, hanem a napi döntéseken mérhető. 

– Magyar Péternek most kell bizonyítania, hogy a mai ünnep után képes-e az Orbán-féle „minden idegszállal” típusú felelősségvállalásra, vagy a győzelem eufóriája átmeneti marad – zárta gondolatait az alkotmányjogász.

Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyiminiszter-jelölt és Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
