Fordulat jöhet a Fenyő-ügyben, egy tanú szerint nem Gyárfás Tamás adott utasítást a gyilkosságra

A gyilkosság

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A gyilkosság a teljes magyar közéletet megrázta, Horn Gyula akkori miniszterelnök éppen a Fenyő-gyilkosság után fakadt ki az azóta szállóigévé vált, Kuncze Gábor belügyminiszternek címzett mondatával: „Ami ma van, az nem közbiztonság”. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét.

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el: magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Széttárta kezét és rábólintott

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, felbujtásért Gyárfás Tamás hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint a Nap TV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás és Fenyő János élet-halál harcot vívott egymással a média uralásáért.