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Fordulat jöhet a Fenyő-ügyben, egy tanú szerint nem Gyárfás Tamás adott utasítást a gyilkosságra

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Két hónapon belül döntést hozhat a bíróság Gyárfás Tamás perújítási kérelméről – tudta meg a Magyar Nemzet. Az úszószövetség volt elnökét az alvilág jól ismert kulcsfigurájával, Portik Tamással együtt tavaly áprilisban mondta ki bűnösnek a Fenyő-gyilkosság ügyében a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás és védője azért kezdeményezett perújítást, mert több új bizonyíték is a birtokukban van. Egy, a védelemnél jelentkezett személy például azt állítja, Fenyő János másik nagy ellenfele, Princz Gábor adott utasítást a gyilkosságra. A volt Postabank-vezér azonban már nem él, így nem tud védekezni.

Pámer Dávid
2026. 06. 19. 6:30
Forrás: Hatlaczki Balázs
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A gyilkosság

Fenyő Jánost, a Vico sajtóbirodalom urát 1998. február 11-én este fél hat után, saját Mercedesében gyilkolták meg Budapesten. A gyilkosság a teljes magyar közéletet megrázta, Horn Gyula akkori miniszterelnök éppen a Fenyő-gyilkosság után fakadt ki az azóta szállóigévé vált, Kuncze Gábor belügyminiszternek címzett mondatával: „Ami ma van, az nem közbiztonság”. A rendőrség tizenhárom évig nem találta a gyilkost, de soha nem adták fel, hogy megoldják a magyar kriminalisztika legrejtélyesebb merényletét. 

2011-ben februárjában aztán a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) óriási áttörést ért el:  magyar kérésre Szlovákiában letartóztatták az Aranykéz utcai robbantással és több más bérgyilkossággal összefüggésbe hozott Jozef Roháčot, miután kiderült, az ő DNS-ét találták meg a merénylet helyszínén hagyott sapkában.

 2018-ban az NNI Portikot és Gyárfást is  meggyanúsította, majd az ügyészség egy évvel később bíróság elé állította őket felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettének vádjával.

Széttárta kezét és rábólintott

Az ügyben tavaly áprilisban született jogerős döntés, felbujtásért Gyárfás Tamás  hét év börtönt, Portik pedig életfogytiglani fegyházbüntetést kapott. A bíróság szerint a Nap TV volt tulajdonosa, Gyárfás Tamás és Fenyő János élet-halál harcot vívott egymással a média uralásáért. 

Fenyő sorsa 1996 végén pecsételődött meg, amikor Gyárfás Tamás beleegyezett Portik tervébe, miszerint utóbbi férfi megöleti a médiacézárt. A felbujtás a bíróság szerint úgy történt, hogy Portik Fenyőre célozva egy, a halálára utaló mutató mozdulatot tett, majd megkérdezte, hogy „szétb…sszuk”? Gyárfás erre széttárta a kezét és bólintott. 

Az ügyben döntőnek bizonyultak azok a hangfelvételek, amiket Portik rögzített a Gyárfással folytatott beszélgetéseiről a kétezres évek közepén. A társalgás során többször visszautaltak a Fenyő-gyilkosságra. Portik Tamás hazugságvizsgálaton átment bizalmasa is Gyárfás ellen vallott. A férfi állította, 1997 végén Portik üzenetét adta át az úszószövetség volt elnökének. Az üzenet az volt, hogy „a dolog hamarosan realizálódni fog”. A „dolog” hamarosan tényleg „realizálódott”, mert nem sokkal később kivégezték Fenyőt. A bíróság fontos bizonyítékként értékelte Tasnádi Péter vallomását is, aki arról beszélt, hogy Gyárfás őt is megbízta a gyilkosság megszervezésével. Az egykori úszószövetségi elnök összesen tizenkétmilliót fizetett a gyilkosságért a nehézfiúnak, aki azonban nem tett semmit, átverte Gyárfást. Mindez azért terhelő Gyárfás Tamásra nézve, mert igazolja a volt úszószövetségi elnök gyilkos szándékát. Gyárfás Tamás a jogerős döntés után néhány héttel, tavaly májusban vonult rácsok mögé, jelenleg Kecskeméten, az úgynevezett parkettás börtönben raboskodik.

 

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