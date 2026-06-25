Navracsics Tibor: Meg kell tanulnunk újra beszélni az országgal

– Személy szerint érez felelősséget abban, hogy elvesztették a választást és az értelmiség, a középosztály egy jelentős részét?

– Nyilván ebben nekem is részem volt, bár elnök úr mindig magának vindikálja a felelősséget, és azt mondja, hogy ő az egyszemélyi felelős, de az a helyzet, hogy értelemszerűen, ha volt egy vereség, abban mindegyik választókerületi képviselő vagy képviselőjelölt is felelős, és nyilván a Fidesz országos politikai döntéshozói is felelősek.

– Áttérve a külpolitikára: miért romlott meg a korábbi kormány és az Európai Unió kapcsolata, mi volt a probléma, ami megtörte a korábban sem harmonikus együttműködést?

– Ez a kapcsolat korábban sem volt harmonikus, ami nagyon fontos dolog. Kevés olyan tagállam van, amelynek kifejezetten jó kapcsolata lenne az Európai Bizottsággal, hiszen állandó viták jellemzik az Európai Unió belső működését is. Ebből a szempontból óriási jelentősége van a párbeszédnek. Hogyha a kormány és a bizottság közötti kommunikáció intenzív, őszinte és gyakorlatias, akkor a problémák jelentős része megoldódhat. Így volt ez szerintem 2010 és 2014 között, amikor nagyon sok vitánk volt a túlzottdeficit-eljárástól kezdve a különadókon keresztül, a médiatörvény, az igazságszolgáltatás reformja, de a legtöbb problémára mégis megoldást találtunk, mert intenzív tárgyalásokkal haladtunk előre és oldottuk meg az ügyeket. A 2015. őszi migrációs válság kirobbanása volt az, ami a fordulópontot jelentette a bizottság és a kormány viszonyában, amikor mi nagyon más utat találtunk a migrációs válság megoldására. Az erről folyó vita vezetett oda, hogy szépen lassan szűkült a kommunikáció is a bizottság és a kormány között. 2022-re, mikor újra kellett kezdenem a tárgyalásokat a bizottsággal, szinte a nulláról indítottam a párbeszédet a kormány és az Európai Unió között.