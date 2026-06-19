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Szepesfalvy Anna: A taxisok megegyeztek, most a fővárosnak kell döntenie

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A Fidesz–KDNP a Fővárosi Közgyűlés elé terjeszti a taxis szervezetek egységes, 18 százalékos tarifaemelési javaslatát – jelentette be Szepesfalvy Anna a Magyar Nemzetnek. A fővárosi frakcióvezető szerint a taxisok három év után félretették az egyedi érdekeiket és közös álláspontra jutottak, ezért méltánytalan lenne, ha a városvezetés tovább halogatná a döntést.

Gábor Márton
2026. 06. 19. 10:04
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Szepesfalvy Anna szerint ezek a kérdések fontosak, ugyanakkor nem indokolják a tarifaemelés további halasztását.

Aki a platformcégek, a szabályozási környezet vagy más kérdések kapcsán további változtatásokat tart szükségesnek, nyújtson be módosító indítványt

– fogalmazott. A fővárosi képviselő szerint a budapestiek jobb szolgáltatást várnak el, a taxisok pedig méltányos elbírálást várnak a döntéshozóktól. Álláspontja szerint a két cél egyszerre is teljesíthető.

A következő közgyűlési ülésen a Fidesz–KDNP frakció a taxis szervezetek egységes, 18 százalékos tarifaemelési javaslatát terjeszti a képviselők elé. A döntés így immár a közgyűlés kezében van.

A taxisok már három éve várnak a döntésre. Nem lehet azt mondani nekik, hogy várjanak még éveket arra, amíg megszületik egy új országos szabályozás

– mondta Szepesfalvy Anna. A politikus szerint Budapest akkor tud jól működni, ha a különböző érdekek között megszületnek a szükséges kompromisszumok. Kiemelte, véleménye szerint a budapestiek jobb szolgáltatást, a taxisok méltányosságot érdemelnek. 

Budapest a kompromisszumoktól lesz élhető, mindannyiunknak

– zárta le a beszélgetést a Fidesz frakcióvezetője. 

Borítókép: Taxisok demonstráltak a munkakörülményeik javítása érdekében (Fotó: Ladóczki Balázs)

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