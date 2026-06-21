Újbudán épülhet meg Budapest következő nagy zöldfolyosója

Évtizedes hiányt pótolhat a fejlesztés

Budapest fejlődésének egyik régi adóssága, hogy a város számos Duna-parti területe ma is elzárt vagy alulhasznosított. Míg a pesti oldalon az elmúlt években több jelentős közterületi fejlesztés valósult meg, addig Dél-Buda ipari öröksége miatt a folyópart hosszú időre kiszorult a városi életből.

A jelenlegi projekt éppen ezen kíván változtatni. Már a 2022-ben nyilvánosságra hozott tervek is azt a célt szolgálták, hogy a budai Duna-part gyalogosan és kerékpárral egybefüggően bejárhatóvá váljon. Az elképzelések szerint a sétány kapcsolódik majd a Galvani híd térségéhez, valamint a főváros déli közlekedési és zöldinfrastruktúra-fejlesztéseihez. Ugyanakkor a Galvani híd környékén továbbra sincsenek kidolgozott tervek, az indoklás szerint, a jelenlegi koncepcióban igyekeztek helyet adni a műtárgynak.

Forrás: https://ujbuda.hu

Ipari múltból épülő új városi identitás

A fejlesztési terület történetét alapvetően meghatározta a Duna szabályozása és Kelenföld iparosodása. A szabályozások előtt a folyó szélesen szétterülő, mocsaras-lápos vidéket alkotott, amelyről a Lágymányos elnevezés is származik.

Az 1838-as nagy árvíz után megindult folyószabályozási munkák, majd az 1870-es években megépített párhuzamművek fokozatosan alakították ki a mai partvonalat. A XX. század elejére a térség Budapest egyik legfontosabb ipari övezetévé vált: itt működött a Budai Hengermalom, a Kelenföldi Hőerőmű, a kábelgyár, a gépgyár és a hidrogéngyár, miközben a Duna-partot sűrű iparvágány-hálózat szelte át.

A rendszerváltozást követően az ipari funkciók fokozatosan megszűntek, a terület jelentős része rozsdaövezetté vált. Az elmúlt években ugyanakkor sorra indultak el a lakó- és irodaingatlan-fejlesztések, amelyek új városi szerepet jelöltek ki a térség számára.

A mostani beruházás egyik legnagyobb kihívása éppen az, hogy összehangolja az ipari örökség megőrzését, az új ingatlanfejlesztéseket és a természetközeli Duna-parti környezet kialakítását.