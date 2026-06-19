Hentes vagy csak képzetlen a horrorsérülést okozó katari játékos?
Aki csak azt olvassa, hogy Kanada 6-0-ra legyőzte Katart a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának második fordulójában, azt gondolja, semmi különös nem történt. De igen. A katari Ászim Mádíbú ugyanis olyan durván lépett oda Konénak, hogy szerencsétlen kanadai játékosnak eltört a lába. Mi történt és miért történhetett meg mindez a labdarúgó-világbajnokságon? Ezt is megbeszéljük a Rapid sport vb-különkiadásában.
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