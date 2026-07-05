Áder János alapítványa reagált: egyre szánalmasabb a vergődés, amit Magyar Péter bemutat

Áder János csütörtöki közleményében arra szólította fel Magyar Pétert, hogy az őt törvénysértéssel vádoló kijelentései miatt legkésőbb hétfőig tegye közzé az állításait alátámasztó bizonyítékokat, vagy kérjen bocsánatot.

Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán drónfelvételeken mutogatta a volt köztársasági elnök rezidenciáját. Azt írta, hogy Áder János adófizetői milliárdokból felújított villában lakik, milliárdos alapítványt vezet és milliárdokat szór el rendezvényekre. Szombati bejegyzésében pedig azt közölte: Áder János alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, amelyből luxusvillát vettek és haverokat fizettek.