Magyar Péter az eddigi legpocsékabb hetét zárta

Magyar Péter a köpés után nagyvonalúan közölte, hogy nincs benne harag és nem tesz feljelentést. A köpésről készült rövid videót saját profilján is újraposztolta:

Pár nappal később a 24.hu már arról írt, hogy az incidens miatt a TEK vette át a miniszterelnök védelmét. Korábban Magyar Péter a TEK-kel is színpadiasan szakított, Hajdu János főigazgatót pedig felmentette.

Magyar Péter újabb választási ígéretéből hátrált ki

Csütörtökön Magyar Péter bejelentette a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. Ennek a lépésnek annyi apró szépséghibája van, hogy a kampányban még arról beszélt a mostani miniszterelnök, hogy minden gyógyszer áfáját eltörlik. Azóta kiszámolták:

az intézkedés átlagosan mindössze havi 60 forint megtakarítást jelent minden magyar számára.

A vényköteles gyógyszerek nagy részét ugyanis alapból támogatja a tb, így inkább az állami NEAK számára jelenthet könnyebbséget a lépés.

Nem lesz benzinárstop sem

– Ugyancsak csütörtökön kellemetlen magyarázkodásba torkollt a kormányszóvivői tájékoztató a benzinár és az azbesztszennyezés ügyében – idézte fel Németh Balázs. Emlékezetes, hogy Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón kijelentette, hogy kormányon már úgy látja, hogy nem lehet benzinárstopot bevezetni, hiába követelt a kampányban 480 forintos literenkénti benzinárat. A miniszterelnök a héten már arról beszélt, hogy a benzinár emelkedése várható.

Elszabadulhatnak a benzinárak. Fotó: Vémi Zoltán

Az azbesztszennyezéssel kapcsolatban közölte, hogy a szennyezett zuzalékot eltávolítani nem lehet, le fogják betonozni. Ezt a munkát az önkormányzatoknak kell majd elvégezniük, a miniszterelnök állami támogatást ígért hozzá.

– Pénteken Magyar Péter újra megalázta Forsthoffer Ágnest, amikor egy kommentben „kirúgta” a házelnök által csaknem egy hónappal ezelőtt bemutatott országházi főigazgató-jelöltet – idézett fel egy újabb kínos intermezzot a Tisza Párt belső működésével kapcsolatban.