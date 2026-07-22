juhász hajnalkapolitikuskdnpminiszterelnökországgyűlésMagyar Péter

Megszólalt lapunknak Juhász Hajnalka, szerinte így kell jelezni Magyar Péteréknek, hogy elég volt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Személyeskedés helyett szakpolitikai vitákra lenne szükség a KDNP politikusa szerint, a tiszások azonban a számukra kellemetlen ügyekről próbálják elterelni a figyelmet az abuzálással. Juhász Hajnalkát megkérdeztük arról, mi zajlott kedden a parlamentben, amikor a miniszterelnök viszonválasza alatt kivonult az ülésteremből.

Kreft-Horváth Márk
2026. 07. 22. 5:45
országgyűlés ülése Parlament Juhász Hajnalka, a KDNP frakcióvezető-helyetteset
Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
A parlamenti üléseken rendszeresek a személyeskedő megjegyzések (Fotó: Ladóczki Balázs)
A parlamenti üléseken rendszeresek a személyeskedő megjegyzések (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mi a megoldás Juhász Hajnalka szerint a tiszás vegzálásra?

A KDNP-s képviselő szerint most azzal kell jelezni a határátlépést, hogy az ilyen helyzetekben egyszerűen ki kell vonulni a teremből, de a képviselői munkában ott kell lenni.  

Van a Tiszában egy ellenpólus, sokan viselkednek normálisan

– jelentette ki, és hozzátette, épp emiatt említette meg Orbán és Kapitány minisztereket is konkrétan.  Magyar Péter viszont képtelen felhagyni ezzel a stílussal. – Hajnika ne hisztizz már – szólt be neki egy másik alkalommal. A Facebook-oldalára pedig ezt kommentelte a miniszterelnök:

Azért menekültél ki, mert félsz az igazságtól, mert farizeus vagy.

Juhász Hajnalka szerint viszont a kormánynak arról kellene beszélnie, hogy mik a következő lépések, miért csökkent az egészségügyre fordítható összeg az EU következő költségvetésében, mely helyreállítási tervben szereplő fejezetek lesznek uniós projektek (pl.: kibervédelem, mesterséges intelligencia, terén), és az ezekre elköltött pénzek hogyan szolgálják majd a magyar vállalkozások érdekeit. – Ezért kell a cirkusz, hogy ne erről beszéljünk! – zárta mondandóját Juhász Hajnalka.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Elpusztítanák a Fideszt

Pilhál Tamás avatarja

Minthogy ellenállás egyelőre nincs vagy csupán csekély, Magyar Péter napról napra fokozza a terrort.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.