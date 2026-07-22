Megszólalt lapunknak Juhász Hajnalka, szerinte így kell jelezni Magyar Péteréknek, hogy elég volt

A parlamenti üléseken rendszeresek a személyeskedő megjegyzések (Fotó: Ladóczki Balázs)

Mi a megoldás Juhász Hajnalka szerint a tiszás vegzálásra?

A KDNP-s képviselő szerint most azzal kell jelezni a határátlépést, hogy az ilyen helyzetekben egyszerűen ki kell vonulni a teremből, de a képviselői munkában ott kell lenni.

Van a Tiszában egy ellenpólus, sokan viselkednek normálisan

– jelentette ki, és hozzátette, épp emiatt említette meg Orbán és Kapitány minisztereket is konkrétan. Magyar Péter viszont képtelen felhagyni ezzel a stílussal. – Hajnika ne hisztizz már – szólt be neki egy másik alkalommal. A Facebook-oldalára pedig ezt kommentelte a miniszterelnök:

Azért menekültél ki, mert félsz az igazságtól, mert farizeus vagy.

Juhász Hajnalka szerint viszont a kormánynak arról kellene beszélnie, hogy mik a következő lépések, miért csökkent az egészségügyre fordítható összeg az EU következő költségvetésében, mely helyreállítási tervben szereplő fejezetek lesznek uniós projektek (pl.: kibervédelem, mesterséges intelligencia, terén), és az ezekre elköltött pénzek hogyan szolgálják majd a magyar vállalkozások érdekeit. – Ezért kell a cirkusz, hogy ne erről beszéljünk! – zárta mondandóját Juhász Hajnalka.