Megszólalt lapunknak Juhász Hajnalka, szerinte így kell jelezni Magyar Péteréknek, hogy elég volt

Mi a megoldás Juhász Hajnalka szerint a tiszás vegzálásra?
A KDNP-s képviselő szerint most azzal kell jelezni a határátlépést, hogy az ilyen helyzetekben egyszerűen ki kell vonulni a teremből, de a képviselői munkában ott kell lenni.
Van a Tiszában egy ellenpólus, sokan viselkednek normálisan
– jelentette ki, és hozzátette, épp emiatt említette meg Orbán és Kapitány minisztereket is konkrétan. Magyar Péter viszont képtelen felhagyni ezzel a stílussal. – Hajnika ne hisztizz már – szólt be neki egy másik alkalommal. A Facebook-oldalára pedig ezt kommentelte a miniszterelnök:
Azért menekültél ki, mert félsz az igazságtól, mert farizeus vagy.
Juhász Hajnalka szerint viszont a kormánynak arról kellene beszélnie, hogy mik a következő lépések, miért csökkent az egészségügyre fordítható összeg az EU következő költségvetésében, mely helyreállítási tervben szereplő fejezetek lesznek uniós projektek (pl.: kibervédelem, mesterséges intelligencia, terén), és az ezekre elköltött pénzek hogyan szolgálják majd a magyar vállalkozások érdekeit. – Ezért kell a cirkusz, hogy ne erről beszéljünk! – zárta mondandóját Juhász Hajnalka.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!