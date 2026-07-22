Benyújtotta a kormány az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényjavaslatot

Elsőként a hatos kartonok és a mágnesszalagok tartalmai lesznek elérhetőek

Az akták több lépésben válnak nyilvánossá. Elsőként az úgynevezett hatos kartonok és a hírhedt mágnesszalagok tartalma lesz elérhető, az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt nem sokkal – emelték ki, hozzátéve, hogy a hatos kartonok a hálózati személyek beszervezésével kapcsolatos adatokat tartalmazzák.

A mágnesszalagokként említett adathordozóra 1990 januárjában a G-, H- és K-adattárat másolták át. A G adattár az úgynevezett operatív nyilvántartást, a H adattár az úgynevezett hálózati nyilvántartást, a K adattár a Központi Kémelhárítási Adattár nyilvántartását tartalmazta. Ezeket a nyilvántartásokat rendszerezés nélkül, ömlesztve másolták át a szalagokra.

Ezután az év végéig folyamatosan teszik közzé az úgynevezett B-dossziékból fennmaradt aktákat. Ezek a hálózatokkal kapcsolatba került személyek nevét, beszervezési aktáit és a róluk készült értékeléseket tartalmazzák, és az is kiderül belőlük, hogy kiktől gyűjtötték be az információkat a beszervezett személyek – írták.

Hozzátették: a törvénytervezet célja a múlt megismerése, a történelmi igazságtétel és a kutatás elősegítése. A rendszerváltás előtt az állambiztonsággal együttműködő vagy az azzal kapcsolatba került személyek listájának megismerése hozzá fog járulni a múlt és a jelen megértéséhez, feldolgozásához – hangsúlyozták. A törvényjavaslat célja, hogy egyensúlyt teremtsen a múlt megismeréséhez fűződő közérdek, a kutatás szabadsága, az információs önrendelkezési jog és a jelenleg is fennálló nemzetbiztonsági érdekek védelme között – áll közleményben.