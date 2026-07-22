Egyre dőlnek a kijevi dominók: Zelenszkij újabb vezetőt váltott le

Titkos német-orosz egyeztetés?

Korábbi német és orosz vezető tisztségviselők tárgyaltak titokban az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről július közepén Azerbajdzsánban – közölte eközben Ilham Alijev azeri elnök, noha Friedrich Merz német kancellár pedig azt mondta: kormányának nem volt tudomása a találkozóról. Alijev szerint július közepén Bakuban tartották a titkos egyeztetést. A tárgyalásokon az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború lehetséges lezárási módjairól egyeztettek – számolt be az Ukrajinszka Pravda a Bloomberg amerikai hírügynökségre hivatkozva. Utóbbi értesülései szerint a nem hivatalos német küldöttség tagja volt többek között Ronald Pofalla is, aki Angela Merkel kancellársága idején a kancellári hivatalt vezette. Az orosz felet pedig Viktor Zubkov volt miniszterelnök-helyettes, a Gazprom igazgatótanácsának jelenlegi elnöke is képviselhette — olvasható a kiszo.net összefoglalójában.

Borítókép: Olekszandr Szirszkij és Volodimir Zelenszkij egy 2024-es felvételen (Fotó: AFP)