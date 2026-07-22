Egyre dőlnek a kijevi dominók: Zelenszkij újabb vezetőt váltott le

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A kormányfő és a védelmi miniszter után a hadsereg főparancsnokát menesztette Zelenszkij. De ez is kevés lehet.

Magyar Nemzet
Forrás: Kiszo.net; Ukrajinszka Pravda2026. 07. 22. 6:48
Olekszandr Szirszkij és Volodimir Zelenszkij egy 2024-es felvételen Forrás: AFP
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Fedorov eredményei közé sorolják: 

  • az orosz erők a Starlink rendszerekhez való hozzáférésének megakadályozását, 
  • az oroszok által elfoglalt Krímben található orosz logisztika elleni nagy hatótávolságú csapások koordinálását, 
  • valamint a katonai reform elindítását.

Szirszkij ezzel szemben a szovjet katonai doktrínán alapuló, erősen központosított parancsnoki struktúrát támogatta. 

A múlt héten a háborúval is összefüggésben Zelenszkij miniszterelnökcserét is végrehajtott. Szerhij Koreckij, a Naftogaz energiacég első embere az egy évig hivatalban lévő Julija Szviridenkót váltotta. 

Titkos német-orosz egyeztetés? 

Korábbi német és orosz vezető tisztségviselők tárgyaltak titokban az ukrajnai háború lezárásának lehetőségeiről július közepén Azerbajdzsánban – közölte eközben Ilham Alijev azeri elnök, noha Friedrich Merz német kancellár pedig azt mondta: kormányának nem volt tudomása a találkozóról. Alijev szerint július közepén Bakuban tartották a titkos egyeztetést. A tárgyalásokon az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború lehetséges lezárási módjairól egyeztettek – számolt be az Ukrajinszka Pravda a Bloomberg amerikai hírügynökségre hivatkozva. Utóbbi értesülései szerint a nem hivatalos német küldöttség tagja volt többek között Ronald Pofalla is, aki Angela Merkel kancellársága idején a kancellári hivatalt vezette. Az orosz felet pedig Viktor Zubkov volt miniszterelnök-helyettes, a Gazprom igazgatótanácsának jelenlegi elnöke is képviselhette — olvasható a kiszo.net összefoglalójában

Borítókép: Olekszandr Szirszkij és Volodimir Zelenszkij egy 2024-es felvételen (Fotó: AFP) 

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