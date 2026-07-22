Egyre dőlnek a kijevi dominók: Zelenszkij újabb vezetőt váltott le

Fedorov eredményei közé sorolják:
- az orosz erők a Starlink rendszerekhez való hozzáférésének megakadályozását,
- az oroszok által elfoglalt Krímben található orosz logisztika elleni nagy hatótávolságú csapások koordinálását,
- valamint a katonai reform elindítását.
Szirszkij ezzel szemben a szovjet katonai doktrínán alapuló, erősen központosított parancsnoki struktúrát támogatta.
A múlt héten a háborúval is összefüggésben Zelenszkij miniszterelnökcserét is végrehajtott. Szerhij Koreckij, a Naftogaz energiacég első embere az egy évig hivatalban lévő Julija Szviridenkót váltotta.
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