Pentz Edina, az RSM Hungary bérszámfejtési üzletágának vezetője a közleményben ismertette, hogy a nagyvállalatok egy részénél a második negyedév az az időszak, amikor bizonyos, a bérekbe épülő bónuszelemeket is kifizetnek, részben ez tükröződik az aktuális adatokban is.
Van olyan régió, ahol meghaladja a háromezer forintot a fizikai átlagórabér
Csaknem kilenc százalékkal haladta meg a fizikai munkát végzők átlagos bruttó órabére az idei második negyedévben azelőző év azonos időszakának adatát. Vannak az országnak olyan részei, ahol 3000 forint felett alakul az összeg, de a kétezer forintot már mindenhol meghaladja.
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