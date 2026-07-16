A magas hőmérséklet mellett heves zivatarok miatt is figyelmeztetést adtak ki péntekre

A Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének tanácsadó elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőguta kialakulása előtt a szervezet még hosszabb ideig próbálja fenntartani a normális testhőmérsékletet. Amikor azonban ezek a természetes védekező mechanizmusok kimerülnek, kialakulhat az életveszélyes állapot, amelyet a folyadék- és sóháztartás felborulása is súlyosbíthat. – A hőségben nemcsak a folyadék, hanem az izzadással elveszített ásványi anyagok pótlása is fontos – tudatta, majd azzal folytatta:

a csapvíz, az ásványvíz, valamint a friss gyümölcsök együttes fogyasztása általában elegendő a megfelelő ionpótláshoz. A természetes gyümölcsök ebből a szempontból kedvezőbbek, mint a cukrozott üdítők vagy gyümölcslevek.

Az időseknél különösen nagy veszélyt jelent, hogy sok esetben nem érzik a szomjúságot, emiatt könnyen kiszáradhatnak, csökkenhet a keringő vér mennyisége, ami akár hirtelen rosszulléthez vagy eszméletvesztéshez is vezethet. A szakember szerint ezért az időseket rendszeresen emlékeztetni kell a folyadékfogyasztásra, még akkor is, ha nem érzik magukat szomjasnak.

Ennek megelőzésére a szakember szerint a legegyszerűbb módszerek ma is hatékonyak: