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Kijev követelése döntött: bezárul az EU kapuja a katonakorú ukrán férfiak előtt

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Hosszabbított az Európai Unió, de súlyos árat kér a hadköteles korú menekültektől. Az EU-tagállamok brüsszeli döntése értelmében az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státusza ugyan 2028 márciusáig érvényben marad, ám a frissen érkező, katonakorú férfiak kikerülnek az automatikus oltalmazotti körből. Kijev kifejezett kérésére Brüsszel mostantól hivatalos katonai papírokat követel meg a belépéshez.

Odrobina Kristóf
2026. 07. 16. 7:55
Az ukrán katonakorú férfiak már nem kapnak automatikus védelmet az EU-ban
Az ukrán katonakorú férfiak már nem kapnak automatikus védelmet az EU-ban Fotó: JAAP ARRIENS Forrás: NurPhoto
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Azok az ukrán férfiak, akik már az EU-ban tartózkodnak, még kaptak egy kis időt (Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS / NurPhoto)
Azok az ukrán férfiak, akik már az EU-ban tartózkodnak, még kaptak egy kis időt (Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS / NurPhoto)

Mi lesz azokkal, akik már az EU-ban vannak?

A rendelet legfontosabb kitétele, hogy visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható. Az Európai Unió statisztikái szerint a jelenleg kint tartózkodó 4,4 millió ukrán oltalmazott nagyjából 27 százalékát teszik ki a felnőtt férfiak. Azok az ukrán férfiak, akik már megszerezték az ideiglenes védelmi státuszt a tagállamokban, biztonságban vannak: az ő jogaikat és tartózkodási engedélyeiket a szigorítás nem csorbítja, státuszuk 2028 tavaszáig automatikusan meghosszabbodik.

A brüsszeli nagykövetek politikai elvi megállapodását követően a jogszabály formális elfogadása a következő hetekben várható. A tisztviselők úgy vélik, az új szűrési rendszer bevezetése átalakíthatja a menekültáradat dinamikáját, miközben világos üzenetet küld: az európai szolidaritásnak is vannak a partnerország szuverenitása által szabott határai.  

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