Kijev követelése döntött: bezárul az EU kapuja a katonakorú ukrán férfiak előtt

Azok az ukrán férfiak, akik már az EU-ban tartózkodnak, még kaptak egy kis időt (Fotó: GEORGIOS KOSTOMITSOPOULOS / NurPhoto)

Mi lesz azokkal, akik már az EU-ban vannak?

A rendelet legfontosabb kitétele, hogy visszamenőleges hatállyal nem alkalmazható. Az Európai Unió statisztikái szerint a jelenleg kint tartózkodó 4,4 millió ukrán oltalmazott nagyjából 27 százalékát teszik ki a felnőtt férfiak. Azok az ukrán férfiak, akik már megszerezték az ideiglenes védelmi státuszt a tagállamokban, biztonságban vannak: az ő jogaikat és tartózkodási engedélyeiket a szigorítás nem csorbítja, státuszuk 2028 tavaszáig automatikusan meghosszabbodik.

A brüsszeli nagykövetek politikai elvi megállapodását követően a jogszabály formális elfogadása a következő hetekben várható. A tisztviselők úgy vélik, az új szűrési rendszer bevezetése átalakíthatja a menekültáradat dinamikáját, miközben világos üzenetet küld: az európai szolidaritásnak is vannak a partnerország szuverenitása által szabott határai.