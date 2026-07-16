A Netflix epikus gengsztertörténete két vállra fektette a prüszkölő kritikusokat, és megfejtett egy 700 éves rejtélyt

Gal Gadot és Oscar Isaac a Dante kezében. Forrás: Netflix

Schnabel rendezése lassú, de sosem vontatott, minden kompozíciója árulkodik a rendező festő-szobrász mivoltáról, míg a filozofikus narrációk és az abszurd gengsztermonológok modorossága ugyanúgy a játék részei, mint a színészekkel, a műfajokkal és az idősíkokkal való játék. A Dante kezében szokatlan és izgalmas moziélményt kínál – sajnálhatjuk, hogy mi csak a Netflixen élvezhetjük.

A Dante kezében ­Schnabel eddigi legambiciózusabb munkája, tele filozofáló, moralizáló figurákkal, ami nem ismer kompromisszumot, és ennek megfelelően kötelező jelleggel megosztó is.

Olyan filmekkel rokon, mint Lars von Trier brutális sorozatgyilkosos filmje, a szintén Dante főművét alapul vevő A ház, amit Jack épített vagy Ridley Scott hatalmasat bukott, szintén sztárokkal teletűzdelt éjfekete bűndrámája, A bűn hálójában, amely találóan vitte filmre Cormac McCarthy könyörtelen világát. Sokaknak talán inkább Francis Ford Coppola évtizedekig tervezett, végül teljes értetlenséggel fogadott Megalopolisza jutna eszébe – ami Schnabel filmjével ellentétben szerintem sem igazán állja meg a helyét filmként –, de ugyanúgy az ambíció és megalkuvásmentesség tüzeli, mint Dantét, ­Toschest és Schnabelt.